Horóscopo de hoy, lunes 2 de marzo

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 2 de marzo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Asuma riesgos y láncese a cosas nuevas con su pareja. Le será devuelta esa cantidad de dinero que prestó. Su entrevista de trabajo tiene buenas perspectivas. Su estómago notará los excesos culinarios.

(21 de abril al 21 de mayo)

Habrá un giro en su relación amorosa. Puede tirar de sus ahorros con tranquilidad. Evite los encontronazos con jefes y compañeros. Inmejorable salud, no necesita ningún cuidado especial.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Muy bien con los amigos, y aún mejor con la pareja. Un viejo asunto económico vuelve a incomodarle. Una situación laboral requerirá que tenga mano izquierda. Momento idóneo para comenzar una dieta.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Póngase en guardia, una antigua relación intenta descentrarle. Su imaginación le saca de los apuros económicos. Le harán una confidencia en el trabajo para ver si es de fiar. Calma con los imprevistos si no quiere acabar de los nervios.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Todo es positivo en el plano amoroso. Ahora lo más inteligente es no gastar. Su trabajo puede peligrar por su falta de puntualidad. Si fuma, intente disminuir el consumo.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

No se resista a querer a quien le quiere. Ahorre todo lo que pueda porque lo va a necesitar. Se está demorando su ascenso, expóngalo. Los cambios atmosféricos pueden influir en su salud.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Los celos influirán notablemente en la relación con su pareja. Invertirá dinero adquiriendo muebles antiguos. Llamará la atención de sus jefes por su esfuerzo y simpatía. No haga esfuerzos o tendrá una distensión muscular.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Valorará la compañía de sus amigos. Déjese aconsejar por expertos en economía. Los astros le ayudan a sacar todo el trabajo atrasado. Más fuerte que un roble, así que no se queje.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Debe mimar más a su pareja, se siente olvidada. Su situación económica se irá estabilizando. Lleve a cabo un reciclaje profesional para mejorar. Posibles agujetas por esa nueva actividad.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Felicidad será la nota de hoy en el terreno amoroso. Su economía puede sufrir un descalabro. Procure trabajar más en equipo. Los cuidados pasados benefician ahora a su organismo.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Su pareja le apoyará en ese nuevo proyecto. Las dificultades económicas podrían resultarle duras. Consigue ser una pieza importante en su empresa. Piense un poco más en usted y cuídese.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Los amores fugaces se sucederán con gran facilidad. Es mejor que no realice inversiones por el momento. Recobra el interés en el trabajo gracias a un viejo proyecto. Se sentirá en forma, lleno de vitalidad y energía positiva.