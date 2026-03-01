1 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, lunes 2 de marzo

Conoce lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 2 de marzo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, domingo 1 de marzo

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Asuma riesgos y láncese a cosas nuevas con su pareja. Le será devuelta esa cantidad de dinero que prestó. Su entrevista de trabajo tiene buenas perspectivas. Su estómago notará los excesos culinarios.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Habrá un giro en su relación amorosa. Puede tirar de sus ahorros con tranquilidad. Evite los encontronazos con jefes y compañeros. Inmejorable salud, no necesita ningún cuidado especial.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Muy bien con los amigos, y aún mejor con la pareja. Un viejo asunto económico vuelve a incomodarle. Una situación laboral requerirá que tenga mano izquierda. Momento idóneo para comenzar una dieta.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Póngase en guardia, una antigua relación intenta descentrarle. Su imaginación le saca de los apuros económicos. Le harán una confidencia en el trabajo para ver si es de fiar. Calma con los imprevistos si no quiere acabar de los nervios.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Todo es positivo en el plano amoroso. Ahora lo más inteligente es no gastar. Su trabajo puede peligrar por su falta de puntualidad. Si fuma, intente disminuir el consumo.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

No se resista a querer a quien le quiere. Ahorre todo lo que pueda porque lo va a necesitar. Se está demorando su ascenso, expóngalo. Los cambios atmosféricos pueden influir en su salud.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Los celos influirán notablemente en la relación con su pareja. Invertirá dinero adquiriendo muebles antiguos. Llamará la atención de sus jefes por su esfuerzo y simpatía. No haga esfuerzos o tendrá una distensión muscular.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Valorará la compañía de sus amigos. Déjese aconsejar por expertos en economía. Los astros le ayudan a sacar todo el trabajo atrasado. Más fuerte que un roble, así que no se queje.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Debe mimar más a su pareja, se siente olvidada. Su situación económica se irá estabilizando. Lleve a cabo un reciclaje profesional para mejorar. Posibles agujetas por esa nueva actividad.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Felicidad será la nota de hoy en el terreno amoroso. Su economía puede sufrir un descalabro. Procure trabajar más en equipo. Los cuidados pasados benefician ahora a su organismo.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Su pareja le apoyará en ese nuevo proyecto. Las dificultades económicas podrían resultarle duras. Consigue ser una pieza importante en su empresa. Piense un poco más en usted y cuídese.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Los amores fugaces se sucederán con gran facilidad. Es mejor que no realice inversiones por el momento. Recobra el interés en el trabajo gracias a un viejo proyecto. Se sentirá en forma, lleno de vitalidad y energía positiva.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Con la Luna en Leo, los signos de fuego llevan ventaja energética. Aries, Leo y Sagitario estarán especialmente intensos, expresivos y románticos.

La Luna en Leo antes del eclipse en Virgo sacude emociones: los signos más apasionados bajo esta energía

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 28 de febrero

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 27 de febrero

El eclipse de Luna Llena en Virgo del 3 de marzo habla de un evento que activa temas de orden, salud, rutinas y organización

Eclipse de Luna Llena en Virgo del 3 de marzo: cómo impacta en todos los signos

Enterate qué le depara a tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 26 de febrero

La clave está en equilibrar razón e intuición: decir lo que sentís, pero asegurándote de que el mensaje sea claro, honesto y consciente.

La Luna en Géminis hoy: cuáles son los signos que lo expresan todo

Rating Cero

Anna Chiara del Boca se quedó sin palabras ante el beso de Andrea del Boca y Kennys Palacios.

La reacción de la hija de Andrea del Boca al beso de su madre con Kennys Palacios: "Me dejó muda"

La nueva pareja de Jesica Cirio en el centro de la escena: cuáles son los rumores que lo rodean

La nueva pareja de Jesica Cirio en el centro de la escena: cuáles son los rumores que lo rodean

Equilibra su perfil artístico con una nueva faceta empresarial que redefine su presente.

Qué fue de la vida de Brian Lanzelotta: del cantante y Gran Hermano a un trabajo sorprendente

En la serie, la institución funciona como un espacio de contención para adolescentes, pero progresivamente revela mecanismos de manipulación, aislamiento y control psicológico.
play

Cuál es la trama de Incontrolables, la miniserie basada en un hecho real que sorprende en Netflix

Roccasalvo se fue del programa de Telefe.

El descargo entre lágrimas de Susana Roccasalvo al contar su eliminación de MasterChef: "Está editado"

¿Quiénes son los nominados?

Gran Hermano 2026: la encuesta que anticipa quién será el primer eliminado de la casa

últimas noticias

Kevaughn Goldson / Denita Jackson

Asesinan a puñaladas a una joven promesa del atletismo estadounidense y sospechan de su novia

Hace 27 minutos
Anna Chiara del Boca se quedó sin palabras ante el beso de Andrea del Boca y Kennys Palacios.

La reacción de la hija de Andrea del Boca al beso de su madre con Kennys Palacios: "Me dejó muda"

Hace 34 minutos
María Corina Machado

María Corina Machado anunció su regreso a Venezuela para liderar una transición "ordenada, sostenible e indetenible"

Hace 51 minutos
Newells tuvo un gran recibimiento contra Rosario Central.

Video: el impresionante recibimiento de Newell's en el clásico contra Rosario Central

Hace 53 minutos
Facu Díaz Acosta volvió a ser campeón.

Facundo Díaz Acosta volvió a ser campeón: "Me levanté de la cama y le dije a mi equipo que quería jugar"

Hace 1 hora