1 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Estados Unidos confirmó tres militares muertos y cinco graves por el ataque contra Irán

El Comando Central del país norteamericano informó que otros militares también sufrieron heridas leves y conmociones cerebrales. "Las operaciones de combate importantes continúan y nuestro esfuerzo de respuesta continúa", advirtieron.

Por
Estados Unidos informó sobre militares muertos.

Estados Unidos informó sobre militares muertos.

Associated Press - The New York Times
Trump aseguró a través de su cuenta de X que destruyó y hundió nueve buques de guerra de Irán. 
Te puede interesar:

"Pronto estarán en el fondo del mar": Donald Trump aseguró que EEUU hundió nueve buques iraníes y amenazó con más ataques

En la red social X, el Comando Central expuso la cantidad de militares fallecidos, en el marco del ataque contra Irán. "Tres militares estadounidenses murieron en acción y cinco resultaron gravemente heridos como parte de la Operación Furia Épica. Varios otros sufrieron heridas leves por metralla y conmociones cerebrales, y están en proceso de reincorporarse al servicio", expresó.

"Las operaciones de combate importantes continúan y nuestro esfuerzo de respuesta continúa. La situación es fluida, por lo que por respeto a las familias, retendremos información adicional, incluidas las identidades de nuestros guerreros caídos, hasta 24 horas después de que se haya notificado a los familiares", agregó en esta línea.

Comando Central Estados Unidos
La publicaci&oacute;n del Comando Central de Estados Unidos.

La publicación del Comando Central de Estados Unidos.

La oleada de Israel y Estados Unidos sucedió en la capital iraní a plena luz del día, durante la madrugada del sábado de Argentina. Los testigos reportaron haber escuchado explosiones cerca de las oficinas de Khamenei. Una nube densa de humo se pudo ver por la ciudad y se confirmaron las primeas explosiones sin víctimas fatales.

Israel activó las sirenas antimisiles en distintas zonas del país y la población quedó atenta. El Ejército israelí explicó que la medida busca preparar a la ciudadanía. Ante esto, también, cerraron su espacio aéreo y lanzó advertencias.

Estados Unidos negó el ataque de Irán al portaaviones Abraham Lincoln

Estados Unidos negó que su portaviones Abraham Lincoln fuera alcanzado por misiles iraníes, luego que la Guardia Revolucionaria de Irán haya afirmado haber atacado la embarcación estadounidense con cuatro misiles balísticos.

Todo comenzó cuando las agencias oficiales iraníes difundieron un comunicado en el que daban por hecho las agresiones y haber advertido que los fuertes golpes contra el enemigo “han entrado en una nueva etapa; la tierra y el mar se convertirán cada vez más en el cementerio de los agresores terroristas”.

Sin embargo, horas más tardes, desde el Comando Central de las Fuerzas Armadas (CENTCOM) estadounidenses desmintieron dicha información. “El CGRI de Irán afirma haber atacado el USS Abraham Lincoln con misiles balísticos. MENTIRA”, indicaron en sus redes sociales y agregaron: “El Lincoln no fue alcanzado. Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron”.

En esa misma línea, detallaron que el Lincoln “continúa lanzando aviones en apoyo de la incansable campaña del CENTCOM para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Abbas Araghchi aseguró que el objetivo de Trump de un cambio de régimen en Irán es una “misión imposible”.

Irán abre la puerta al diálogo y Trump afirma que "está dispuesto a conversar"

Elportaaviones USS Abraham Lincoln está ubicado en la zona del Golfo

Estados Unidos negó el ataque de Irán al portaaviones Abraham Lincoln

Irán confirmó que no jugará el Mundial 2026 tras el ataque de Estados Unidos e Israel: qué selección ocupará su lugar

Irán confirmó que no jugará el Mundial 2026 tras el ataque de EEUU e Israel: qué selección ocupará su lugar

Pakistán: 9 muertos y más de 20 heridos tras disturbios y enfrentamientos frente al consulado de Estados Unidos en Karachi

Pakistán: nueve muertos y más de 20 heridos tras disturbios y enfrentamientos frente al consulado de EEUU en Karachi

El Papa León XIV pidió que se evite un “abismo irreparable”actuando con diplomacia y promoviendo el bien de los pueblos

León XIV expresó su preocupación por Medio Oriente: "Elevo mi súplica por un urgente retorno al diálogo"

Vladimir Putin condenó el asesinato de Jameneí y acusó a Estados Unidos de violar el derecho internacional

Putin condenó el asesinato de Khamenei y acusó a EEUU de violar el derecho internacional

Rating Cero

Anna Chiara del Boca se quedó sin palabras ante el beso de Andrea del Boca y Kennys Palacios.

La reacción de la hija de Andrea del Boca al beso de su madre con Kennys Palacios: "Me dejó muda"

La nueva pareja de Jesica Cirio en el centro de la escena: cuáles son los rumores que lo rodean

La nueva pareja de Jesica Cirio en el centro de la escena: cuáles son los rumores que lo rodean

Equilibra su perfil artístico con una nueva faceta empresarial que redefine su presente.

Qué fue de la vida de Brian Lanzelotta: del cantante y Gran Hermano a un trabajo sorprendente

En la serie, la institución funciona como un espacio de contención para adolescentes, pero progresivamente revela mecanismos de manipulación, aislamiento y control psicológico.
play

Cuál es la trama de Incontrolables, la miniserie basada en un hecho real que sorprende en Netflix

Roccasalvo se fue del programa de Telefe.

El descargo entre lágrimas de Susana Roccasalvo al contar su eliminación de MasterChef: "Está editado"

¿Quiénes son los nominados?

Gran Hermano 2026: la encuesta que anticipa quién será el primer eliminado de la casa

últimas noticias

Kevaughn Goldson / Denita Jackson

Asesinan a puñaladas a una joven promesa del atletismo estadounidense y sospechan de su novia

Hace 19 minutos
Anna Chiara del Boca se quedó sin palabras ante el beso de Andrea del Boca y Kennys Palacios.

La reacción de la hija de Andrea del Boca al beso de su madre con Kennys Palacios: "Me dejó muda"

Hace 26 minutos
María Corina Machado

María Corina Machado anunció su regreso a Venezuela para liderar una transición "ordenada, sostenible e indetenible"

Hace 43 minutos
Newells tuvo un gran recibimiento contra Rosario Central.

Video: el impresionante recibimiento de Newell's en el clásico contra Rosario Central

Hace 45 minutos
Facu Díaz Acosta volvió a ser campeón.

Facundo Díaz Acosta volvió a ser campeón: "Me levanté de la cama y le dije a mi equipo que quería jugar"

Hace 1 hora