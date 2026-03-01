Estados Unidos confirmó tres militares muertos y cinco graves por el ataque contra Irán

El Comando Central del país norteamericano informó que otros militares también sufrieron heridas leves y conmociones cerebrales. "Las operaciones de combate importantes continúan y nuestro esfuerzo de respuesta continúa", advirtieron.

El Comando Central de Estados Unidos informó que tres militares murieron y otros cinco permanecen en grave estado , debido a los bombardeos en conjunto con Israel contra Irán , por los cuales murió el líder supremo persa, Alí Khamenei.

En la red social X, el Comando Central expuso la cantidad de militares fallecidos, en el marco del ataque contra Irán. "Tres militares estadounidenses murieron en acción y cinco resultaron gravemente heridos como parte de la Operación Furia Épica. Varios otros sufrieron heridas leves por metralla y conmociones cerebrales , y están en proceso de reincorporarse al servicio", expresó.

"Las operaciones de combate importantes continúan y nuestro esfuerzo de respuesta continúa. La situación es fluida, por lo que por respeto a las familias, retendremos información adicional, incluidas las identidades de nuestros guerreros caídos, hasta 24 horas después de que se haya notificado a los familiares", agregó en esta línea.

La oleada de Israel y Estados Unidos sucedió en la capital iraní a plena luz del día , durante la madrugada del sábado de Argentina. Los testigos reportaron haber escuchado explosiones cerca de las oficinas de Khamenei. Una nube densa de humo se pudo ver por la ciudad y se confirmaron las primeas explosiones sin víctimas fatales.

Israel activó las sirenas antimisiles en distintas zonas del país y la población quedó atenta. El Ejército israelí explicó que la medida busca preparar a la ciudadanía. Ante esto, también, cerraron su espacio aéreo y lanzó advertencias.

Estados Unidos negó el ataque de Irán al portaaviones Abraham Lincoln

Estados Unidos negó que su portaviones Abraham Lincoln fuera alcanzado por misiles iraníes, luego que la Guardia Revolucionaria de Irán haya afirmado haber atacado la embarcación estadounidense con cuatro misiles balísticos.

Todo comenzó cuando las agencias oficiales iraníes difundieron un comunicado en el que daban por hecho las agresiones y haber advertido que los fuertes golpes contra el enemigo “han entrado en una nueva etapa; la tierra y el mar se convertirán cada vez más en el cementerio de los agresores terroristas”.

Sin embargo, horas más tardes, desde el Comando Central de las Fuerzas Armadas (CENTCOM) estadounidenses desmintieron dicha información. “El CGRI de Irán afirma haber atacado el USS Abraham Lincoln con misiles balísticos. MENTIRA”, indicaron en sus redes sociales y agregaron: “El Lincoln no fue alcanzado. Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron”.

En esa misma línea, detallaron que el Lincoln “continúa lanzando aviones en apoyo de la incansable campaña del CENTCOM para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní”.