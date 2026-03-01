1 de marzo de 2026 Inicio
Horror en Santiago del Estero: un niño presenció como su padre asesinó a su madre a puñaladas

El relato del menor fue clave para la causa donde María Amanda Chazarreta fue brutalmente asesinada por su expareja. El atacante tenía denuncias por violencia de género, luego del crimen se quitó la vida.

María Amanda Chazarreta recibió al menos 13 puñaladas.

María Amanda Chazarreta fue asesinada de trece puñaladas por su expareja en Santiago del Estero. El ataque ocurrió en la localidad de El Aibe, departamento de Banda, y tuvo como único testigo a su hijo de seis años, quien relató a sus familiares lo que presenció. La mujer, madre de tres niños, no logró sobrevivir a las múltiples heridas y murió en el lugar. "Papi le hizo daño a mami", expresó el chico.

La víctima fue hallada ensangrentada en la calle por un vecino que salió a sacar la basura. 
En el marco de la investigación, fuentes policiales confirmaron que el hijo menor de la pareja relató haber presenciado el ataque y dio una frase que reveló la magnitud del horror: “Papi le hizo daño a mami”, dijo. De acuerdo con la reconstrucción, tras el crimen, el pastor evangélico Ramón César “Picadillo” Jiménez huyó del lugar, mientras el niño intentó pedir auxilio en una vivienda cercana, pero no obtuvo respuesta.

Pasado un tiempo, el menor logró reunirse con otros familiares y pudo contar lo que había visto. Su testimonio fue decisivo: “Mi papá la hincó a mi mami. Está tirada en la cama y no se mueve”. Esa frase bastó para que la policía interviniera de inmediato. El fiscal Álvaro Yagüe confirmó que la declaración será incorporado en Cámara Gesell. “Estamos hablando de una pareja que tenía hijos, que de hecho ellos fueron quienes encontraron el cuerpo de su mamá”, explicó a un medio local y resaltó que se trata de una familia con tres menores, dos hijos en común y una adolescente de una relación anterior.

Las pericias revelaron que la víctima presentaba múltiples lesiones en distintas zonas del cuerpo, entre ellas heridas en los brazos compatibles con intentos de defensa, además de cortes en la espalda, el pecho y el abdomen. Tras el ataque, el agresor huyó, lo que desencadenó un operativo de búsqueda con participación de la policía y vecinos de la zona. Horas después, fue hallado sin vida: se había ahorcado de un árbol en un sector de monte, a unos 400 metros de su vivienda. Ese hallazgo puso fin al operativo y orientó la causa hacia la figura de femicidio seguido de suicidio.

De acuerdo con el testimonio de vecinos de la zona, la relación de la pareja estaba atravesada por antecedentes de violencia de género. En ese marco, señalaron que el hombre había estado detenido tiempo atrás a raíz de una denuncia presentada por la víctima. Sin embargo, tras recuperar la libertad, retomaron la convivencia con el objetivo de centrarse en la crianza de los hijos en común.

Actualmente, la investigación judicial se concentra en las pericias y en la recolección de testimonios que permitan reconstruir lo ocurrido. Al mismo tiempo, se dispuso asistencia integral para los tres menores, quienes quedaron en una situación de extrema vulnerabilidad tras el femicidio. El caso no solo conmociona a la comunidad, sino que también reabre el debate sobre la necesidad de reforzar las políticas de prevención y protección frente a la violencia de género.

