Tragedia en Berisso: un joven murió tras chocar su auto contra un paredón

Las autoridades investigan si otro vehículo estuvo involucrado en el hecho. La víctima sufrió graves heridas y falleció en el Hospital Larraín.

El vehículo sufrió daños por el hecho.

Un joven murió en la ciudad bonaerense de Berisso luego de que chocara contra un paredón cuando conducía su vehículo. Las autoridades ordenaron una investigación para establecer si el hecho se produjo por la participación de otro automóvil.

El suceso se registró en el cruce de la Avenida Montevideo y la calle 71, donde un Volkswagen Gol negro chocó de frente contra un paredón, por motivos que las autoridades buscan determinar. En este marco, el personal del Comando de Patrullas confirmó que en el interior del vehículo se encontraba un hombre inconsciente, quien luego fue identificado como Gabriel Garibaldi, de 26 años.

El vehículo sufrió daños por el hecho.

En tanto, después arribaron un grupo de bomberos y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) para liberar al conductor en un amplio operativo, ya que había quedado atrapado entre los hierros. Luego, fue trasladado al Hospital Larraín, donde finalmente falleció pese a ser asistido.

En este marco, la fiscal Ana Scarpino, a cargo de la Unidad Fiscal N°14 de La Plata caratuló preventivamente la causa como "homicidio culposo" y ordenó pericias accidentológicas en el lugar del hecho, además del análisis de las cámaras de seguridad de la zona. También se espera los resultados de la autopsia al cuerpo para sumar elementos al expediente.

