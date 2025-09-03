Horóscopo de hoy, jueves 4 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este jueves 4 de septiembre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Los más vagos: cuáles son los tres signos a los que más les cuesta activar

(21 de marzo al 20 de abril)

Está capacitado para vivir un buen momento sentimental. Obtiene importantes éxitos en sus transacciones. Atraviesa una fase de gran concentración en el trabajo. Dolor en las piernas.

(21 de abril al 21 de mayo)

Estabilidad en las relaciones amorosas. Trate de ahorrar un poco más. Su jefe estará encantado con su trabajo. En el día de hoy, su estado de ánimo no será bueno.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Situación bastante emocionante en lo sentimental. Salda todas sus deudas con gran facilidad. Encontrará apoyo para lograr sus objetivos profesionales. El sentido del humor es importante para la salud.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Las posibles conquistas caerán con enorme facilidad. Los astros indican que es una buena oportunidad para invertir. Esfuércese y obtendrá los objetivos deseados en su trabajo. Su cuerpo funciona bien, pero no se confíe.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Tómese la relación con calma o lo arruinará todo. Hará un préstamo a una persona cercana. Tomará decisiones inoportunas en su trabajo. Un paseo diario le vendrá muy bien.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Vivirá momentos idílicos en la intimidad. Quizá tenga problemas para cobrar una suma de dinero. En el trabajo, sus superiores le quedarán agradecidos. Procure hacer, por lo menos, tres comidas al día.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

En el amor, viva el momento intensamente y cómase el mundo. Posibles pérdidas de bienes. Le vendría bien independizarse laboralmente. La tensión diaria le provocará molestias de estómago.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Las amistades le pueden causar quebraderos de cabeza. Resuelva sus asuntos financieros atrasados. Oportunidad para mejorar su situación laboral. Evite las comidas muy grasas.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Momento excelente para el amor. Se arrepentirá de los excesos cometidos con su dinero. Un buen currículum abre muchas puertas. Ánimo y a caminar, después se alegrará.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Haga planes de futuro con su pareja, acertarán. Ponga al día todos sus pagos: facturas, hipotecas, etc. Se siente muy valorado por sus compañeros de trabajo. Probablemente estará sobreexcitado y le costará dormir.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Jornada de gran intensidad amorosa. Plantéese alguna inversión para aumentar sus ahorros. Llega una mejora en su trabajo. La mayoría de sus males radican en su vida sedentaria.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Un cambio en su actitud provocará tensiones en el amor. Apueste por los números 5 y 7. Posibilidades de mejora en el actual empleo. Los mareos que sufre pueden ser por hacer esfuerzos.