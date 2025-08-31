31 de agosto de 2025 Inicio
Los más vagos: cuáles son los tres signos a los que más les cuesta activar

Si tenés alguno de estos signos desarrollados en la tuya, seguramente la pereza forma parte de tu personalidad.

Claudia Salto
¿Cuáles son los tres signos a los que más les cuesta activar? Esa es la pregunta que nos hacemos y que vamos a responder esta semana.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
Sabemos que hay personas que son mucho más activas y otras no tanto. Y si bien hay que conocer toda la carta natal para saber cómo es una persona, si tenés alguno de estos signos desarrollados en la tuya, seguramente la pereza forma parte de tu personalidad.

Tauro ama la comodidad, los placeres, utiliza los cinco sentidos en sus actividades. Por eso prefieren tal una rutina más relajada, con ritmos más lentos.

Ese deseo de estar en calma los hace menos proactivos. Seguramente cualquier cambio que encaren, lo harán lento.

De Libra sabemos que es un signo que busca la armonía y el equilibro. Si bien son estéticos y les gusta verse bien, tienden a tener actitudes evasivas para no confrontar con la realidad

Obvio que los conflictos los quieren lejos y los evitan a toda costa, cosa que los puede llevar a parecer lentos a la hora de tomar decisiones.

Los Piscis son soñadores por excelencia y pueden quedarse allí, pensando en sus fantasías, sueños e ilusiones. Prefieren antes que levantarse y realizar algún tipo de actividad, quedarse en su cama, dormir mucho y esquivarle al esfuerzo.

Pueden colgarse con cualquier tema que les parece relevante en su vida para no asumir la responsabilidad.

Si sos de alguno de estos tres signos, no lo sientas como una traba. Aprovechá esta información a tu favor y desafía tus propios límites.

