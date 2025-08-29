29 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, sábado 30 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate que deparan los astros para tu signo.

Enterate que deparan los astros para tu signo.

C5N

Conoce lo que te depara el horóscopo para este sábado 30 de agosto de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Saturno reingresa a Piscis: ¿Cómo impacta en la economía de todos los signos?
Te puede interesar:

Saturno vuelve a Piscis: ¿cómo impacta en la economía de todos los signos?

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

No busque amor donde solo hay una gran amistad. Sus negocios le reportan importantes beneficios. Es un trabajador nato, pero muy duro con sus rivales. Los contratiempos desaparecen de su vida.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Acuda a esa fiesta con su pareja, les vendrá bien. Aborde directamente sus problemas económicos. Cambiará de trabajo y le reportará grandes beneficios. Camine, le ayudará a canalizar el nerviosismo.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Debe desterrar el sentimiento de posesión hacia su pareja. Si invierte en bolsa, esté muy pendiente de las fluctuaciones. El ritmo de trabajo va a aumentar, esté preparado. Agotado emocionalmente, le conviene descansar.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Si su relación es antigua, irá muy bien; si no, olvídela. Debe ahorrar parte de sus ingresos. Deje a un lado los nervios y luche por ese ascenso. La falta de descanso afecta a su estado nervioso.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Su ligero descuido personal afecta mucho a su pareja. Su obsesión por el dinero puede llevarle a cometer errores. El trabajo puede que le resulte algo pesado o aburrido. Tenga en cuenta esas molestias, consulte al médico.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Las tensiones con su pareja irán en aumento. No piense solo en el dinero rápido, sino en la riqueza segura. Profundas transformaciones en su entorno laboral. Hable con su médico de ese cansancio.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Aproveche para buscar a la persona soñada. Recuerde que es un poco lunático con sus inversiones. Si no se organiza bien en el trabajo, se estresará. Su cuerpo necesita comer mejor.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Haga planes de futuro con su pareja, acertarán. Buena suerte en los juegos de azar, puede ganar dinero. Atención con ese nuevo negocio, podría ser un engaño. Evite las comidas copiosas y el exceso de alcohol.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Si no quiere perder a su pareja, dedíquele el tiempo necesario. Puede aprovechar ahora para solicitar un crédito. Buen día para las cuestiones profesionales. Empiece a hacer ejercicio moderado.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Situación bastante emocionante en lo sentimental. Hoy resolverá los temas económicos pendientes. Por fin sus jefes reconocen su eficiencia. Calma con los imprevistos si no quiere acabar de los nervios.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Tiene a un familiar un poco abandonado. Desconfíe de las facilidades para obtener dinero rápido. La mente se encuentra lúcida para cualquier trabajo. Llame a sus amigos, su estado de ánimo mejorará.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Su pareja le obsequirá con esas atenciones que tanto desea. Debe confiar firmemente en sus proyectos económicos. Antes de hablar con sus jefes, piénselo bien. Cuide la zona lumbar, vejiga y riñones.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 29 de agosto

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 28 de agosto

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 27 de agosto

Horóscopo de hoy, martes 26 de agosto.

Horóscopo de hoy, martes 26 de agosto

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 25 de agosto

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 24 de agosto

Rating Cero

Ángela Torres habló de su carrera y el lanzamiento de su nuevo álbum en Luzu.

La anécdota de Ángela Torres sobre su infancia que se hizo viral: "No lo recomiendo"

Accardi estaría saliendo con un joven que conoció en un vuelo al extterior

¿Ya olvidó a Nico Vázquez? Gimena Accardi tendría una nueva pareja

El grave accidente que sufrió Marley en Tailandia: Quedé bañado en sangre y casi me desmayo
play

El grave accidente que sufrió Marley en Tailandia: "Quedé bañado en sangre y casi me desmayo"

Emilia Attías está en pareja con el ecnomista hace poco menos de un año.

Emilia Attias estaría embarazada de su segundo hijo

El cantante de música anunció que su presentación se reprogramó por causas ajenas al espectáculo.

Dillom anunció que su show en Vélez fue reprogramado: los motivos

Ninguno de los dos desmintió ni confirmó la historia.

¿No era real? Esta famosa pareja de Hollywood podría ser puro marketing y nunca estuvieron juntos

últimas noticias

Karina Milei y Manuel Adorni.

Adorni habló de los audios de Karina Milei: "Estamos ante un escándalo sin precedentes"

Hace 52 minutos
Ángela Torres habló de su carrera y el lanzamiento de su nuevo álbum en Luzu.

La anécdota de Ángela Torres sobre su infancia que se hizo viral: "No lo recomiendo"

Hace 53 minutos
Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 30 de agosto

Hace 54 minutos
La Cámara Argentina de la Indumentaria (CIAI) está a la cabeza del proyecto.

Empresarios de la industria textil impulsan una Ley "Anti Shein" en el Congreso

Hace 56 minutos
El colombiano Angulo y Maravilla Martínez, en el úlitmo clásico.

Es oficial: el fixture de las fechas 8, 9 y 10 con el clásico Independiente vs. Racing

Hace 1 hora