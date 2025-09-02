2 de septiembre de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, miércoles 3 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este miércoles 3 de septiembre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Momento excelente para el amor. Se arrepentirá de los excesos cometidos con su dinero. Un buen currículum abre muchas puertas. Ánimo y a caminar, después se alegrará.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Necesita recapacitar más sobre su nueva relación. Está en un buen momento económico. No se arriesgue con nuevos retos profesionales. Aleje el estrés y procure descansar todo lo que pueda.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

No tontee con amoríos, cuide lo que tiene. Unos baches económicos pondrán a prueba su intuición. Afronte los contratiempos laborales con calma y paciencia. Se iniciará en la práctica de ese deporte que tanto le apetece.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Nace una bonita relación, insista y ganará. Más vale que gaste menos dinero en la casa y más en disfrutar. Acepte los consejos profesionales de quien tiene más experiencia. Buen humor y plena forma física.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

No le conviene enzarzarse en polémicas con su pareja. Los astros le empujan a gastar más de lo que debe. Pida ayuda a expertos para que le orienten en su trabajo. Cesarán esas persistentes molestias.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Ambiente familiar revuelto, ármese de paciencia. Atención a los gastos extraordinarios. En el trabajo, le pondrá de mal humor hacer tareas que no son suyas. Admirable que cuide su físico, pero vigile también su mente.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Querer quedar bien con todos puede darle problemas. Olvide que existen las tarjetas de crédito, son peligrosas. Trabajar bien y ser buen compañero es la mezcla perfecta. Su cadera requiere reposo, no la ignore.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

En el amor, se siente incomprendido. Su situación económica es envidiable, pero siga alerta. Trabajar bien y ser buen compañero es la mezcla perfecta. En lo relativo a la salud, va bien todo.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Podría aparecer en el horizonte sentimental alguien interesante. Sus iniciativas financieras van a tener un gran éxito. En el trabajo, superará los obstáculos que surjan. El exceso de actividad no es aconsejable, relájese.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Especialmente reticente en el amor. Debería plantearse un plan de jubilación. Su rendimiento laboral no es bueno, esfuércese. Vigile su tensión pero sin obsesionarse.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Existe la posibilidad de que le den calabazas. Tome precauciones y así evitará pasar apuros económicos. En la actividad laboral, felicitaciones de sus jefes. Evite consumir bebidas frías, ha de cuidarse la garganta.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

No rechace invitaciones para pasarlo bien con sus amigos. Aunque no es el mejor momento para ahorrar, inténtelo. En los asuntos laborales deberá tener paciencia. Se encontrará bien, tanto física como psicológicamente.

