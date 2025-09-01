1 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, martes 2 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Horóscopo de hoy

Horóscopo de hoy, martes 2 de septiembre.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este martes 2 de septiembre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, lunes 1° de septiembre

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

La energía de agotamiento y de presiones en la cabeza tiene que ver con la interpretación que le damos a nuestros deberes. Calmen y conéctense con lo bello.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Martes que logran terminar con ciertos trámites que les generaban molestias. Posibles citas o encuentros que les movilizarán los sentimientos. Parejas armónicas.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Perfilan un martes con entusiasmo y con encuentros sociales que les agradarán. Propónganse distenderse y conectarse con las cosas que les hacen bien.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Elección en este día que deberán realizar en el plano de las actividades. Las oportunidades a veces aparecen y hay que aprovecharlas. Piensen bien.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Posibilidades laborales para aquellos que estén esperando noticias. Entrevistas, exámenes o pruebas todo muy exitosas. Promesas que se cumplen y abren puertas.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Virginianos con un martes iluminado para gestiones financieras, arreglos, entrevistas, conversaciones de importancia. Hay nuevos horizontes.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Día en el que sentirán que las cosas marchan y que van bien los propósitos que tienen en mente. No distraigan esos objetivos y crean en ustedes librianos.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Escorpianos día venusino en el que desplegarán su natural sensualidad en citas, encuentros, reencuentros y ámbitos sociales. Energía poderosa.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Sienten que tienen la delantera ante inconvenientes financieros anticipando las soluciones pertinentes. Día agitado pero con cosas resueltas.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Cambios en el área de las actividades. No teman y sigan adelante con esa energía que en este viernes sentirán casi poderosamente. Eficacia.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Martes para poder hacer planteos, reclamos, exposiciones. Los ánimos se levantan y hay sucesos nuevos que los motiva mucho a seguir adelante con sus ambiciones.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Tienen felicidad extra dadas nuevas amistades en este día de reuniones sociales y de aproximación afectiva. Día con sensaciones bellas, amor y compañía.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los más vagos: cuáles son los tres signos a los que más les cuesta activar.

Los más vagos: cuáles son los tres signos a los que más les cuesta activar

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 31 de agosto

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 30 de agosto

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 29 de agosto

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 28 de agosto

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 27 de agosto

Rating Cero

En medio del escándalo, Gimena Accardi y Andrés Gil se despidieron de la obra que dirige Nico Vázquez

Tras el escándalo, Gimena Accardi y Andrés Gil se despidieron de la obra que dirige Nico Vázquez

Ricardo Arjona vuelve a Argentina: cómo y cuándo conseguir las entradas.

Ricardo Arjona vuelve a Argentina: cómo y cuándo conseguir las entradas

Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no se casarán: cuál es el motivo de la decisión.

Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no se casarán: cuál es el motivo de la decisión

Dos tumbas, una miniserie española que está disponible en Netflix y está siendo furor en agosto 2025.
play

Dos tumbas es la miniserie española de Netflix que es furor con su trama de venganza: de cuál se trata

La pareja se mostró unida y feliz, despertando una ola de mensajes positivos por parte del público.

Un famoso cantante de cumbia reveló su nueva pareja y es influencer: de quién se trata

Marvel estrenó los nuevos Vengadores y aparentemente el UCM viene en declive. Ahora se espera que con los futuros estrenos repunte.

Marvel estrenó la película de los nuevos Vengadores y es furor en Disney+: de cuál se trata

últimas noticias

Horóscopo de hoy, martes 2 de septiembre.

Horóscopo de hoy, martes 2 de septiembre

Hace 40 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 2 de septiembre

Hace 40 minutos
play

Cristina Kirchner saludó a la militancia a tres años del intento de magnicidio

Hace 49 minutos
En medio del escándalo, Gimena Accardi y Andrés Gil se despidieron de la obra que dirige Nico Vázquez

Tras el escándalo, Gimena Accardi y Andrés Gil se despidieron de la obra que dirige Nico Vázquez

Hace 55 minutos
Javier Milei criticó al kirchnerismo previo a las elecciones en la Provincia.

Milei criticó al kirchnerismo en la previa de las elecciones en la Provincia: "Modelo nefasto"

Hace 59 minutos