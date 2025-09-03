Estos son los días claves para cada signo en septiembre 2025 según Esperanza Gracia

El noveno mes será uno para cerrar ciclos, sanar y abrirnos a nuevas oportunidades. Los eclipses del 7 y 21 marcarán puntos de inflexión, y cada perfil astral tendrá fechas clave para aprovechar la energía del universo a su favor.

Según Esperanza Gracia, el horóscopo de septiembre responde a emociones fuertes.

Horóscopo de septiembre 2025 según Esperanza Gracia : los principales desafíos para cada signo este mes responden a días claves y te lo contamos en esta nota.

Septiembre es inicio de mes , pero para muchos es el inicio de un nuevo año en el que promete ser un periodo lleno de cambios y volver a retomar una rutina. El día 8 llega la poderosa Luna Llena en Piscis , que nos ayudará a cerrar las heridas pendientes, con un eclipse incluido durante el día anterior , mientras que el día 21 el eclipse de Luna Nueva en Virgo volverá para crear nuevas alianzas y mantener un equilibrio en nuestras vidas.

Según la reconocida astróloga, el cielo estará marcado por las siguientes sensaciones:

• El eclipse total de Luna el 7 de septiembre, que removerá emociones y nos invitará a soltar el pasado.

• La Luna Llena en Piscis el 8 de septiembre, que ayudará a cerrar heridas emocionales.

• Y el eclipse solar del 21, que abrirá la puerta a nuevos comienzos y cambios en diferentes áreas de nuestra vida.

Qué días son claves para cada signo en septiembre 2025 según Esperanza Gracia

Te contamos, signo por signo, cuáles son las fechas que no puedes pasar por alto y cómo aprovecharlas para atraer lo mejor del mes.

Aries

• 7 de septiembre: El eclipse total de Luna puede sacudir tu mundo interior. Es momento de enfrentar contradicciones y cortar con lo que ya no te hace feliz

• Hasta el 19: Venus aumenta tu magnetismo y reaviva la pasión en tu vida amorosa.

Tauro

• 7 de septiembre: El eclipse puede revelar traiciones, pero también traer nuevas personas que te alegrarán.

• Hasta el 18: Mercurio activa tu mente y te ayuda a avanzar con seguridad hacia tus objetivos.

Géminis

• 14 de septiembre: Cuarto menguante en tu signo: renovación emocional y mental.

• 21 de septiembre: El eclipse solar puede provocar tensiones familiares, pero tendrás la claridad para no dejarte manipular.

Cáncer

• 7 de septiembre: Un suceso inesperado puede generar dudas. La clave será tomar el control y actuar según tu verdadero deseo.

Leo

• 7 de septiembre: Cuidado con imprevistos económicos o retrasos en temas financieros.

• Hasta el 19: Venus te llena de ilusiones y pasión para cerrar el verano con intensidad.

Virgo

• 7 de septiembre: El eclipse enfrente de tu signo puede alterar tus planes, pero de forma temporal.

• Desde el 19: Venus despierta tu lado más romántico y trae armonía a tus relaciones.

Libra

• Hasta el 22: Marte en tu signo te aporta energía y decisión.

• Desde el 18: Mercurio activa tu creatividad e ideas.

• 7 y 21 de septiembre: Los eclipses te invitan a salir de tu zona de confort y transformar tu vida.

Escorpio

• 7 de septiembre: El eclipse puede traer tensiones, pero tu intuición te ayudará a encontrar el camino.

• Desde el 22: Marte en tu signo te da energía para concretar tus metas.

• 21 de septiembre: El eclipse solar podría traer alguna decepción inesperada.

Sagitario

• Hasta el 19: Venus te regala alegría, amor y amistades renovadas.

• 7 de septiembre: Atento a tensiones en el ámbito familiar.

• 27 y 28 de septiembre: Fechas para transformar desafíos en aprendizajes.

Capricornio

• Hasta el 18: Mercurio potencia tu lucidez e inteligencia.

• 21 de septiembre: El eclipse solar podría generar conflictos o confusión laboral.

Acuario

• 7 de septiembre: Bajo el eclipse lunar puedes sentirte bloqueado en tus metas.

• 22 de septiembre: Marte te impulsa a avanzar con decisión.

• 21 de septiembre: El eclipse solar te brinda energía regeneradora para nuevos comienzos.

Piscis

• 7 de septiembre: El eclipse lunar en tu signo revuelve emociones y recuerdos del pasado.

• Gracias a tu empatía y sensibilidad, nuevas amistades y momentos felices llegan a tu vida este mes.