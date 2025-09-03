Estos son los días claves para cada signo en septiembre 2025 según Esperanza Gracia

Horóscopo de septiembre 2025 según Esperanza Gracia: los principales desafíos para cada signo este mes responden a días claves y te lo contamos en esta nota.
El noveno mes será uno para cerrar ciclos, sanar y abrirnos a nuevas oportunidades. Los eclipses del 7 y 21 marcarán puntos de inflexión, y cada perfil astral tendrá fechas clave para aprovechar la energía del universo a su favor.
Septiembre es inicio de mes, pero para muchos es el inicio de un nuevo año en el que promete ser un periodo lleno de cambios y volver a retomar una rutina. El día 8 llega la poderosa Luna Llena en Piscis, que nos ayudará a cerrar las heridas pendientes, con un eclipse incluido durante el día anterior, mientras que el día 21 el eclipse de Luna Nueva en Virgo volverá para crear nuevas alianzas y mantener un equilibrio en nuestras vidas.
Según la reconocida astróloga, el cielo estará marcado por las siguientes sensaciones:
• El eclipse total de Luna el 7 de septiembre, que removerá emociones y nos invitará a soltar el pasado.
• La Luna Llena en Piscis el 8 de septiembre, que ayudará a cerrar heridas emocionales.
• Y el eclipse solar del 21, que abrirá la puerta a nuevos comienzos y cambios en diferentes áreas de nuestra vida.
Te contamos, signo por signo, cuáles son las fechas que no puedes pasar por alto y cómo aprovecharlas para atraer lo mejor del mes.
Aries
• 7 de septiembre: El eclipse total de Luna puede sacudir tu mundo interior. Es momento de enfrentar contradicciones y cortar con lo que ya no te hace feliz
• Hasta el 19: Venus aumenta tu magnetismo y reaviva la pasión en tu vida amorosa.
Tauro
• 7 de septiembre: El eclipse puede revelar traiciones, pero también traer nuevas personas que te alegrarán.
• Hasta el 18: Mercurio activa tu mente y te ayuda a avanzar con seguridad hacia tus objetivos.
Géminis
• 14 de septiembre: Cuarto menguante en tu signo: renovación emocional y mental.
• 21 de septiembre: El eclipse solar puede provocar tensiones familiares, pero tendrás la claridad para no dejarte manipular.
Cáncer
• 7 de septiembre: Un suceso inesperado puede generar dudas. La clave será tomar el control y actuar según tu verdadero deseo.
Leo
• 7 de septiembre: Cuidado con imprevistos económicos o retrasos en temas financieros.
• Hasta el 19: Venus te llena de ilusiones y pasión para cerrar el verano con intensidad.
Virgo
• 7 de septiembre: El eclipse enfrente de tu signo puede alterar tus planes, pero de forma temporal.
• Desde el 19: Venus despierta tu lado más romántico y trae armonía a tus relaciones.
Libra
• Hasta el 22: Marte en tu signo te aporta energía y decisión.
• Desde el 18: Mercurio activa tu creatividad e ideas.
• 7 y 21 de septiembre: Los eclipses te invitan a salir de tu zona de confort y transformar tu vida.
Escorpio
• 7 de septiembre: El eclipse puede traer tensiones, pero tu intuición te ayudará a encontrar el camino.
• Desde el 22: Marte en tu signo te da energía para concretar tus metas.
• 21 de septiembre: El eclipse solar podría traer alguna decepción inesperada.
Sagitario
• Hasta el 19: Venus te regala alegría, amor y amistades renovadas.
• 7 de septiembre: Atento a tensiones en el ámbito familiar.
• 27 y 28 de septiembre: Fechas para transformar desafíos en aprendizajes.
Capricornio
• Hasta el 18: Mercurio potencia tu lucidez e inteligencia.
• 21 de septiembre: El eclipse solar podría generar conflictos o confusión laboral.
Acuario
• 7 de septiembre: Bajo el eclipse lunar puedes sentirte bloqueado en tus metas.
• 22 de septiembre: Marte te impulsa a avanzar con decisión.
• 21 de septiembre: El eclipse solar te brinda energía regeneradora para nuevos comienzos.
Piscis
• 7 de septiembre: El eclipse lunar en tu signo revuelve emociones y recuerdos del pasado.
• Gracias a tu empatía y sensibilidad, nuevas amistades y momentos felices llegan a tu vida este mes.