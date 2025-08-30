Horóscopo de hoy, domingo 31 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este domingo 31 de agosto de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco .

(21 de marzo al 20 de abril)

Inténtelo, demuestre más cariño y comprensión. Gracias a ese carácter ahorrativo se puede permitir algunos caprichos. Le invadirá un espíritu constructivo en el mundo laboral. Sea cuidadoso con los pequeños detalles de su salud.

(21 de abril al 21 de mayo)

El amor volverá a renacer en su vida. Se enfrenta a gastos extras que no puede eludir. Confíe en el logro de sus metas laborales. Por fin tendrá una jornada relajada.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Las amistades le pueden causar quebraderos de cabeza. Resuelva sus asuntos financieros atrasados. Oportunidad para mejorar su situación laboral. Evite las comidas muy grasas.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Necesita compartir más tiempo con la persona amada. Quizá pierda un objeto de gran valor en un descuido. Aproveche la oportunidad y diga sí a ese nuevo trabajo. Si tiene problemas de circulación, ejercite las piernas.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Exigirá ser más correspondido en el amor. Jornada para probar suerte con los juegos de azar. En el trabajo, no le conviene bajar la guardia. Cuide su salud sin derrochar energías.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Tiene muchas posibilidades de encontrar a su amor. Ponga un poco de orden en los asuntos económicos. Cuando menos lo espere recibirá noticias de un ascenso. Una salud excelente debido a sus buenos cuidados.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Haga planes de futuro con su pareja, acertarán. Ponga al día todos sus pagos: facturas, hipotecas, etc. Se siente muy valorado por sus compañeros de trabajo. Probablemente estará sobreexcitado y le costará dormir.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Muy bien con los amigos, y aún mejor con la pareja. Un viejo asunto económico vuelve a incomodarle. Una situación laboral requerirá que tenga mano izquierda. Momento idóneo para comenzar una dieta.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Si se ha distanciado de su pareja, se acercarán. Gaste su dinero solo en lo necesario. Aproveche las oportunidades laborales que le surjan. Su organismo necesita mayor contacto con la naturaleza.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Jornada conflictiva con su pareja. Lea diarios especializados para decidir dónde invertir. La obsesión por el trabajo no le favorece en absoluto. Para aliviar esas molestias lumbares, vaya a un fisioterapeuta.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Recuerde, cuide a diario el amor. Sin problemas económicos. No delegue en otros compañeros sus responsabilidades. Corrija las malas posturas, le perjudicarán.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Necesita liberarse de una excesiva dependencia de su pareja. Gaste su dinero en pequeños placeres, pero con mesura. Su imagen profesional mejora a pasos agigantados. Los nervios pueden jugarle una mala pasada, relájese.