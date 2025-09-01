¿Estás listo? Saturno en Piscis podría desarmar la vida de estos cuatro signos Este contacto puede desestabilizar lo conocido, pero solo para ayudarte a reconstruir con más conciencia, madurez y sentido emocional. Por







Cuando Saturno retrocede, invita a revisar, reconstruir y en muchos casos, a desarmar todo aquello que no tiene cimientos sólidos. Pexels

Hoy, 1 de septiembre, Saturno —en movimiento retrógrado— vuelve a ingresar al signo de Piscis tras estar en Aries. Esta etapa representa una transición desde una energía más activa hacia una influencia más emocional, lo que podría desarmar la vida de cuatro signos.

Este tránsito no llega solo: comenzó su movimiento retrógrado el 13 de julio y se extenderá hasta el 27 de noviembre de 2025. Cuando Saturno retrocede, invita a revisar, reconstruir y en muchos casos, a desarmar todo aquello que no tiene cimientos sólidos. Y al hacerlo en el signo de los peces, lo que se tambalea no es tanto lo material, sino lo emocional, lo espiritual y lo invisible.

Durante estos meses, la introspección será clave pues este contacto empuja a todos, especialmente a cuatro signos, a revisar sus límites emocionales, sus relaciones y hasta su propósito de vida. Lo que no tenga raíces firmes podría desmoronarse para dar paso a algo más genuino.

SATURNO Signos con más energía desarmada o mayor sensibilidad Según varias fuentes astrológicas, los signos que sentirán con más intensidad el reingreso de Saturno en Piscis son:

Piscis, Géminis, Virgo y Sagitario: Saturno en Piscis profundiza temas vinculados a la espiritualidad, los límites personales, y pone conciencia sobre los sueños y las estructuras emocionales New York Post.