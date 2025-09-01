¿Estás listo? Saturno en Piscis podría desarmar la vida de estos cuatro signos

Hoy, 1 de septiembre, Saturno —en movimiento retrógrado— vuelve a ingresar al signo de Piscis tras estar en Aries. Esta etapa representa una transición desde una energía más activa hacia una influencia más emocional, lo que podría desarmar la vida de cuatro signos.
Este tránsito no llega solo: comenzó su movimiento retrógrado el 13 de julio y se extenderá hasta el 27 de noviembre de 2025. Cuando Saturno retrocede, invita a revisar, reconstruir y en muchos casos, a desarmar todo aquello que no tiene cimientos sólidos. Y al hacerlo en el signo de los peces, lo que se tambalea no es tanto lo material, sino lo emocional, lo espiritual y lo invisible.
Durante estos meses, la introspección será clave pues este contacto empuja a todos, especialmente a cuatro signos, a revisar sus límites emocionales, sus relaciones y hasta su propósito de vida. Lo que no tenga raíces firmes podría desmoronarse para dar paso a algo más genuino.
Signos con más energía desarmada o mayor sensibilidad
Según varias fuentes astrológicas, los signos que sentirán con más intensidad el reingreso de Saturno en Piscis son:
Signos con mayor sensibilidad emocional y crecimiento notable
- Piscis: este tránsito los afecta de manera directa, potenciando lecciones de madurez, responsabilidad emocional y concreción de sueños Hindustan TimesGirl and Her Moon.
- Virgo: enfocados en relaciones profundas, tendrán que evaluar los vínculos que valen la pena sostener YourTango+1.
- Cáncer, Libra, Aries y Capricornio también reciben una carga energética significativa desde finales de julio, debido al retroceso de Saturno en Aries antes de reingresar a Piscis New York Post.
Por otro lado, algunos signos pasan por un periodo más amable con menos tensión:
- Tauro, Cancer, Libra, Sagitario y Acuario podrían tener experiencias más suaves en septiembre, con menos presión saturnina.