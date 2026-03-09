9 de marzo de 2026 Inicio
Horóscopo de hoy, martes 10 de marzo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Todo lo que tenés que saber sobre salud

Todo lo que tenés que saber sobre salud, dinero, amor y trabajo según tu signo. 

Conocé lo que te depara el horóscopo para este martes 10 de marzo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Aries hoy toca un día difícil en tu trabajo porque querrás resolver problemas creados por los demás. No dejes que te distraigan esos impulsos y concentrá tu energía en todo lo que sí dependa de vos.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

La humildad es tu gran aliada del día Tauro. Una persona que demuestra saber bastante más que vos en determinados temas puede convertirse en tu amiga o en tu rival si eliges pararte en frente. Consejo: ganarás más colaborando y aprendiendo de su experiencia.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Géminis estás próximo a vivir un antes y un después en tu vida. A pesar de que el cambio pueda asustarte, traerá oportunidades inesperadas y crecimiento personal.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer por favor, no pierdas la calma ya que si lo haces, podrás caer en la trampa de tu enemigo. "Keep on calm", respirar hondo y el autocontrol serán tus compañeros de la jornada.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Aférrate fuerte a tu proactividad Leo porque se vienen tiempos tumultuosos en el ámbito laboral. Hay cambios, hay retrocesos, hay ajustes y tocará posicionarse y reaccionar a tiempo para todos los cambios que se vienen.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Virgo no podés con todo solo, así que es hora de que bajes la guardia y recurras al lugar seguro: tu familia y amigos. Pedí ayuda para evitar conflictos innecesarios más adelante.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Libra ok con la fiaca a las primeras horas de la mañana, siempre es bueno bajar un cambio. Pero, recargá las energías porque tarde o temprano se vienen decisiones que tendrás que tomar.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Escorpio te están llamando para tener una aventura y vos ni caso. Dale la oportunidad a esa persona ya que te puede traer nuevas emociones y conexiones inesperadas que te llenen.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario estás óptimo, comenzaste el año con todo claro. Aprovechá esa claridad y seguridad mental para mejorar tu calidad de vida, organizar tus prioridades y tomar decisiones con perspectiva.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Capricornio cuidado porque pueden surgir fuertes discusiones en el ámbito familiar. Escuchar y ceder es necesario para un equilibrio que mantenga la armonía sin sacrificar tus principios.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Acuario hoy te toca guiar a otros a encontrar soluciones con tu creatividad. Aportar ideas será hoy tu principal papel en tu entorno más cercano.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis toca perdonar o al menos, darle una nueva oportunidad a alguien que tenías frizado. Sabes que no se portó bien pero esta vez puede que la situación te sorprenda gratamente, si actúas con prudencia.

