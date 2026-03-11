De un auto mal estacionado a un megaoperativo: así descubrieron cocaína en chizitos La Policía de la Ciudad desbarató en Once una organización que comercializaba y distribuía productos alimenticios impregnados con cocaína: observó que una Renault Kangoo obstruía la vía pública y requisó los objetos sospechosos. Por + Seguir en







Confiscaron 11 bultos de mercadería que contenían cocaína en Balvanera.

Ocho personas fueron detenidas durante un allanamiento donde se secuestraron al menos 11 bultos con 62 kilos de alimentos que contenían cocaína, en la zona de Once, tras un procedimiento inusual: la Policía de la Ciudad notó un auto mal estacionado mientras descargaba mercadería y, al requisar los objetos sospechosos, reveló uno de los cargamentos de droga más insólitos.

droga policia Al analizar una papa disecada, el test viró al azul, confirmando la presencia de cocaína. El operativo se inició este martes, cuando la Policía de la Ciudad observó en el cruce de la avenida Rivadavia y Catamarca una camioneta Renault Kangoo mal estacionada y descargando mercadería. Los efectivos de la Brigada de División Investigaciones Comunales 3 indagaron al conductor, quien afirmó que eran productos para llevar al Hotel Buey, ubicado en Rivadavia al 2900, y que los traía desde Liniers.

En este contexto, los agentes de seguridad requisaron el contenido y determinaron que la sustancia era clorhidrato de cocaína. Tras las pericias realizadas sobre los elementos, se determinó que los alimentos eran traídos desde Bolivia ya impregnados con la droga hasta Liniers, donde eran acopiados, empaquetados y llevados a Once. Desde allí, en micro, eran dirigidos al sur del país.

policia de la ciudad droga Un allanamiento en un predio de la calle Palmar al 7200, en Liniers derivó en la confiscación de más de 15 toneladas de alimentos adulterados. El hallazgo derivó en un megaoperativo, por orden del juez federal Sebastián Ramos, quien procedió a un allanamiento en un predio de la calle Palmar al 7200, en Liniers. Allí, la División Investigaciones Comunales 3 (DIC3) descubrió un centro de acopio con cinco depósitos donde se secuestraron 301 bultos adicionales. En total, se incautaron 15.200 kilogramos de alimentos impregnados con cocaína.

El operativo finalizó con ocho personas detenidas: el conductor de la camioneta (un hombre de Isidro Casanova) y siete ciudadanos de nacionalidad boliviana (cuatro hombres y tres mujeres) que residían en el complejo de Liniers. Ninguno de los sospechosos contaba con antecedentes penales previos. Entre los productos contaminados se encontraban chizitos y otros snacks, papas disecadas, carne envasada y otros alimentos como fideos y leche en polvo. Hasta había una caja con queso tipo casero también contaminado con la droga.