Anunciaron un paro de una semana en aeropuertos de todo el país: cuáles son los vuelos afectados Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmaron que aplicarán la medida de fuerza en reclamo por incumplimientos en actualizaciones salariales. Solo se garantizarán vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales.







ATE emitió un comunicado en el que confirma paro en aeropuertos durante una semana. www.hangarx.com.ar

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, anunció un paro en aeropuertos en todo el país que se extenderá durante una semana para reclamar que la ANAC, que depende del Gobierno, cumpla con los aumentos salariales acordados para marzo. La medida abarcará a los vuelos comerciales en todo el país, en franjas horarias fijas, desde el miércoles 18 al martes 24 de marzo.

"El Gobierno llevó el conflicto salarial al límite y decidió no pagar aumentos acordados en la ANAC. Hemos decidido realizar medidas de fuerza en más de 27 aeropuertos de todo el país, desde el 18 al 24 de marzo, entre las 9 y las 12, y entre las 17 y las 20. Durante esas franjas horarias solo se garantizarán vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales", escribió Aguiar en su cuenta de X junto con la imagen del comunicado oficial.

Comunicado ATE El comunicado de ATE con el anuncio del paro en todos los aeropuertos del país contra el incumplimiento de actualización salarial por parte de ANAC. X: @rodoaguiar El dirigente sindical se refirió a la polémica en torno al viaje de Manuel Adorni junto a su pareja en el avión presidencial a Nueva York y comparó el episodio con la realidad que viven los trabajadores. "Mientras algunos funcionarios 'deslomados' se divierten llevando a sus esposas al exterior, los trabajadores siguen cobrando salarios de pobreza. Cualquier cancelación o reprogramación será exclusiva responsabilidad del Gobierno nacional. Sin sueldos dignos no hay trabajadores, y sin trabajadores no hay Estado", cerró Aguiar.

El comunicado establece una denuncia formal y explica que la medida de fuerza se aplicará por dos motivos principales. El primero, en reclamo "al pago de los salarios con inclusión de los aumentos acordados correspondientes a ítems extraparitarios". El segundo tiene que ver con el pedido de "apertura de paritaria salarial".

Franjas horarias del paro en aeropuertos X: @ATE_ANAC En el comunicado, el consejo directivo de ATE aclaró que, previamente, se realizaron todos los procedimientos correspondientes. "Esta organización gremial ha aguardado durante más de un mes el cumplimiento de los compromisos asumidos por parte de las autoridades en las instancias de diálogo mantenidas oportunamente. Habiendo transcurrido dicho plazo sin que haya mediado ninguna propuesta concreta por parte del Gobierno, nos vemos en la obligación de avanzar con las presentes acciones gremiales", menciona el enunciado que firman Aguiar y la secretaria general adjunta, Mercedes Cabezas.

"El paro siempre es la última herramienta que tenemos porque no queremos afectar a los usuarios, pero nos vienen mintiendo en la cara. Tuvimos una reunión con las autoridades a principios del mes pasado y acordaron pagar el aumento pactado. Sin embargo, nuevamente no ocurrió. La situación ya es insostenible", advirtió Cabezas.