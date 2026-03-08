Venus en Aries: un tránsito que enciende el deseo, ¿Cómo impacta en todos los signos?

- Venus entra en Aries el 3 de marzo y permanecerá allí hasta el 30, marcando un período de mayor intensidad emocional, pasión y decisiones rápidas en temas amorosos.
- Este tránsito astrológico impulsa a expresar los sentimientos sin rodeos, tomar la iniciativa en relaciones y animarse a nuevas experiencias afectivas.
- La energía de Aries, signo de fuego regido por Marte, potencia la seducción, el deseo y la espontaneidad en los vínculos.
- Durante estas semanas, muchas personas pueden sentir ganas de comenzar romances, reavivar relaciones o apostar por nuevos proyectos creativos.
Venus en Aries es un tránsito que enciende el deseo: desde el 3 hasta el 30 de marzo, el planeta asociado al amor, el placer, la belleza y los vínculos— recorre el signo del carnero. ¿Cómo impacta en todos los signos?
Este tránsito astrológico trae una energía intensa, impulsiva y directa que invita a tomar la iniciativa en temas afectivos, económicos y creativos.
Aries es un signo de fuego regido por Marte, por lo que cuando Venus pasa por este territorio se activan la pasión, el deseo de conquista y la necesidad de actuar sin demasiadas vueltas. Durante estas semanas, muchas personas sentirán ganas de expresar lo que sienten, iniciar romances o renovar la energía en sus relaciones.
Este tránsito ocurre en tu signo y potencia tu magnetismo personal. Es un momento ideal para atraer nuevas oportunidades amorosas o renovar tu imagen.
Tauro
Podrías sentir la necesidad de revisar emociones profundas antes de avanzar en una relación. Es un período más introspectivo en temas del corazón.
Géminis
Las amistades y los grupos cobran protagonismo. Podrían surgir conexiones amorosas inesperadas en ámbitos sociales.
Cáncer
La energía de Venus activa tu vida profesional y tu imagen pública. Es posible que recibas reconocimiento o nuevas oportunidades.
Leo
El amor se vuelve más aventurero. Es un momento ideal para viajes, nuevas experiencias o relaciones que amplíen tu horizonte.
Virgo
Se movilizan emociones intensas y transformadoras. Este tránsito invita a profundizar vínculos y dejar atrás viejos patrones.
Libra
Las relaciones se vuelven protagonistas. Podrías tomar decisiones importantes en pareja o iniciar un nuevo vínculo.
Escorpio
El foco estará en la vida cotidiana y el bienestar. También pueden surgir romances en el ámbito laboral.
Sagitario
Venus en Aries activa el romance, la creatividad y el disfrute. Es un período favorable para citas, diversión y proyectos artísticos.
Capricornio
La energía se concentra en el hogar y la vida familiar. Podrías buscar mayor armonía en tu espacio íntimo.
Acuario
La comunicación y los encuentros se vuelven más dinámicos. Es un buen momento para expresar lo que sentís.
Piscis
El tránsito impacta en tu economía y en tu autoestima. Podrías replantear qué valorás en relaciones y proyectos.