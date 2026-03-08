Venus en Aries: un tránsito que enciende el deseo, ¿Cómo impacta en todos los signos?

En contraste con la energía más diplomática o reflexiva que suele tener Venus en otros perfiles astrales, aquí predomina la espontaneidad. El lema de este contacto podría resumirse en una frase: sentir y actuar al mismo tiempo.

Venus en Aries es un tránsito que enciende el deseo : desde el 3 hasta el 30 de marzo, el planeta asociado al amor, el placer, la belleza y los vínculos— recorre el signo del carnero. ¿Cómo impacta en todos los signos?

Este tránsito astrológico trae una energía intensa, impulsiva y directa que invita a tomar la iniciativa en temas afectivos, económicos y creativos.

Aries es un signo de fuego regido por Marte, por lo que cuando Venus pasa por este territorio se activan la pasión, el deseo de conquista y la necesidad de actuar sin demasiadas vueltas. Durante estas semanas, muchas personas sentirán ganas de expresar lo que sienten, iniciar romances o renovar la energía en sus relaciones.

Este tránsito ocurre en tu signo y potencia tu magnetismo personal. Es un momento ideal para atraer nuevas oportunidades amorosas o renovar tu imagen.

Tauro

Podrías sentir la necesidad de revisar emociones profundas antes de avanzar en una relación. Es un período más introspectivo en temas del corazón.

Géminis

Las amistades y los grupos cobran protagonismo. Podrían surgir conexiones amorosas inesperadas en ámbitos sociales.

Cáncer

La energía de Venus activa tu vida profesional y tu imagen pública. Es posible que recibas reconocimiento o nuevas oportunidades.

Leo

El amor se vuelve más aventurero. Es un momento ideal para viajes, nuevas experiencias o relaciones que amplíen tu horizonte.

Virgo

Se movilizan emociones intensas y transformadoras. Este tránsito invita a profundizar vínculos y dejar atrás viejos patrones.

Libra

Las relaciones se vuelven protagonistas. Podrías tomar decisiones importantes en pareja o iniciar un nuevo vínculo.

Escorpio

El foco estará en la vida cotidiana y el bienestar. También pueden surgir romances en el ámbito laboral.

Sagitario

Venus en Aries activa el romance, la creatividad y el disfrute. Es un período favorable para citas, diversión y proyectos artísticos.

Capricornio

La energía se concentra en el hogar y la vida familiar. Podrías buscar mayor armonía en tu espacio íntimo.

Acuario

La comunicación y los encuentros se vuelven más dinámicos. Es un buen momento para expresar lo que sentís.

Piscis

El tránsito impacta en tu economía y en tu autoestima. Podrías replantear qué valorás en relaciones y proyectos.