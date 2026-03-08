8 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Venus en Aries: un tránsito que enciende el deseo, ¿Cómo impacta en todos los signos?

En contraste con la energía más diplomática o reflexiva que suele tener Venus en otros perfiles astrales, aquí predomina la espontaneidad. El lema de este contacto podría resumirse en una frase: sentir y actuar al mismo tiempo.

Por
Venus en Aries es un tránsito que enciende el deseo

Venus en Aries es un tránsito que enciende el deseo

  • Venus entra en Aries el 3 de marzo y permanecerá allí hasta el 30, marcando un período de mayor intensidad emocional, pasión y decisiones rápidas en temas amorosos.
  • Este tránsito astrológico impulsa a expresar los sentimientos sin rodeos, tomar la iniciativa en relaciones y animarse a nuevas experiencias afectivas.
  • La energía de Aries, signo de fuego regido por Marte, potencia la seducción, el deseo y la espontaneidad en los vínculos.
  • Durante estas semanas, muchas personas pueden sentir ganas de comenzar romances, reavivar relaciones o apostar por nuevos proyectos creativos.

Venus en Aries es un tránsito que enciende el deseo: desde el 3 hasta el 30 de marzo, el planeta asociado al amor, el placer, la belleza y los vínculos— recorre el signo del carnero. ¿Cómo impacta en todos los signos?

El mejor ritual de cierre de semana con Sol en Piscis y Luna en Escorpio
Te puede interesar:

Ritual de cierre de semana con Sol en Piscis y Luna en Escorpio

Este tránsito astrológico trae una energía intensa, impulsiva y directa que invita a tomar la iniciativa en temas afectivos, económicos y creativos.

Aries es un signo de fuego regido por Marte, por lo que cuando Venus pasa por este territorio se activan la pasión, el deseo de conquista y la necesidad de actuar sin demasiadas vueltas. Durante estas semanas, muchas personas sentirán ganas de expresar lo que sienten, iniciar romances o renovar la energía en sus relaciones.

venus

Cómo impacta Venus en Aries en cada signo

Aries

Este tránsito ocurre en tu signo y potencia tu magnetismo personal. Es un momento ideal para atraer nuevas oportunidades amorosas o renovar tu imagen.

Tauro

Podrías sentir la necesidad de revisar emociones profundas antes de avanzar en una relación. Es un período más introspectivo en temas del corazón.

Géminis

Las amistades y los grupos cobran protagonismo. Podrían surgir conexiones amorosas inesperadas en ámbitos sociales.

Cáncer

La energía de Venus activa tu vida profesional y tu imagen pública. Es posible que recibas reconocimiento o nuevas oportunidades.

Leo

El amor se vuelve más aventurero. Es un momento ideal para viajes, nuevas experiencias o relaciones que amplíen tu horizonte.

Virgo

Se movilizan emociones intensas y transformadoras. Este tránsito invita a profundizar vínculos y dejar atrás viejos patrones.

Libra

Las relaciones se vuelven protagonistas. Podrías tomar decisiones importantes en pareja o iniciar un nuevo vínculo.

Escorpio

El foco estará en la vida cotidiana y el bienestar. También pueden surgir romances en el ámbito laboral.

Sagitario

Venus en Aries activa el romance, la creatividad y el disfrute. Es un período favorable para citas, diversión y proyectos artísticos.

Capricornio

La energía se concentra en el hogar y la vida familiar. Podrías buscar mayor armonía en tu espacio íntimo.

Acuario

La comunicación y los encuentros se vuelven más dinámicos. Es un buen momento para expresar lo que sentís.

Piscis

El tránsito impacta en tu economía y en tu autoestima. Podrías replantear qué valorás en relaciones y proyectos.

Noticias relacionadas

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 8 de marzo

Equinoccio de otoño 2026: ¿Cómo impacta a cada signo zodiacal?

Equinoccio de otoño 2026: cómo impacta a tu signo zodiacal

¿Cuál es el mejor ritual para atraer equilibrio y nuevos comienzos?

Equinoccio de otoño: cuál es el mejor ritual para atraer equilibrio y nuevos comienzos

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 7 de marzo

¿Cuándo es la próxima Luna Nueva de marzo 2026 y cómo impactará energéticamente?

Cuándo es la próxima Luna Nueva de marzo y cómo impactará energéticamente

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 6 de marzo

Rating Cero

La actriz reveló que solo coincidieron un día en el set.

Una actriz de En el barro reveló la intimidad de su escena de sexo con L-Gante: "Estuvo súper predispuesto"

La actriz que se volvió más famosa por Harry Potter tendría nueva pareja.

Esta famosa actriz de Harry Potter estaría en pareja con un mexicano millonario: quién es

Una prestigiosa profesora universitaria cae en una peligrosa obsesión por su joven colega mientras su matrimonio y su carrera se desmoronan a su alrededor.
play

Hoy en Netflix: el romance y erotismo se adueña de una serie subida de tono que es furor

El actor diversificó su carrera y también profundizó intereses personales.

Qué fue de la vida de Patrick Dempsey, uno de los galanes de Grey's Anatomy

Ahora, llegó a la gran N roja, una producción estadounidense que fue todo un éxito en su lanzamiento en 2011, se trata de la serie Vigilados, una saga de crimen, suspenso y acción que escaló rápidamente entre las más vistas.
play

Ya es tendencia: de qué se trata Vigilados, la serie que llegó a Netflix y es famoso por otro nombre

Titi fue una de las nominada por la casa en la Placa Planta

Gran Hermano 2026: un fuerte comentario contra el público dejó a una participante al borde de la eliminación

últimas noticias

La actriz reveló que solo coincidieron un día en el set.

Una actriz de En el barro reveló la intimidad de su escena de sexo con L-Gante: "Estuvo súper predispuesto"

Hace 24 minutos
Los bombardeos en el Líbano ya dejaron más de 300 víctimas fatales.

Israel intensificó su ofensiva en el sur del Líbano: al menos 20 muertos

Hace 34 minutos
La directora estaba en la escuela rural 4.163 del paraje El Traslado, Tartagal.

Urgencia sanitaria en Salta: una directora fue mordida por un murciélago y la evacuaron en helicóptero

Hace 1 hora
El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes declaró el estado de alerta máxima 

Guerra en Medio Oriente: Irán lanzó nuevos misiles contra Tel Aviv y Abu Dabi

Hace 1 hora
Venus en Aries es un tránsito que enciende el deseo

Venus en Aries: un tránsito que enciende el deseo, ¿Cómo impacta en todos los signos?

Hace 2 horas