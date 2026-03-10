Astrología de hoy: la Luna en Sagitario trae expansión y optimismo para todos los signos

- La Luna en Sagitario activa un clima emocional optimista, expansivo y con ganas de explorar nuevas ideas.
- Este signo de fuego está regido por Júpiter, planeta asociado al crecimiento, la abundancia y la búsqueda de sentido.
- La energía del día impulsa conversaciones sinceras, decisiones valientes y ganas de salir de la rutina.
- Con el Sol en Piscis, el entusiasmo sagitariano se mezcla con sensibilidad e intuición.
