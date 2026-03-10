10 de marzo de 2026 Inicio
Horóscopo de hoy, miércoles 11 de marzo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este miércoles 11 de marzo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Astrología de hoy: la Luna en Sagitario trae expansión y optimismo para todos los signos
Astrología de hoy: la Luna en Sagitario trae expansión y optimismo para todos los signos

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Hoy pueden surgir algunos pequeños conflictos domésticos debido a tu perfeccionismo. Relajá y no exijas demasiado porque la gente se cansa. Te toca ser un poco flexible algunas veces.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Reuniones de trabajo o eventos sociales te pondrán en el centro de la escena. Vas a cautivar con tu encanto natural, así que puede que llames la atención de alguien particular.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Cuidate de tus enemigos o de los frentes abiertos, porque hay movimientos que pueden afectarte. Observá las estrategias y sacá ventaja para evitar conflictos.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Hoy estás prendido fuego, así que ojo, porque te van a buscar y te van a encontrar. Cuidado porque podrías cometer un error que luego tendrás que arreglar, así que elegí bien qué vas a decir para no tener que arrepentirte.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Buen día para demostrar tu talento. Todos querrán escucharte y alentarte. Es un buen día para las relaciones humanas y para dar a conocer tus proyectos. ¡Aprovechalo!

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Puede que hoy una alianza con Aries te resulte beneficiosa en el plano económico. Para que prospere, controlá los gestos de tu cara y mostrate amable y con paciencia, porque los detalles hoy te marcarán la diferencia.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Toca hoy defender tus intereses a pesar de que a algunos no les guste. No es egoísmo, es amor propio. No sientas culpa por no decirle que sí a personas que solo quieren sacarte ventaja.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Vas por buen camino, aunque por momentos te canses y quieras tirar todo por la borda. El esfuerzo va a traerte recompensa. Seguí confiando en vos para llevar a adelante tus proyectos.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Cuidate el bolsillo. Estás dulce y querés comprarte todo, no sería el mejor día. El día requiere prudencia así que evaluá cualquier decisión que te toque tomar.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Tu día es de furia. Por eso, respirá hondo y dominá tu carácter para salir beneficiado en las negociaciones. Toca ignorar las provocaciones, te van a buscar pero vos nada. Evitá desgastar tu energía en situaciones que no valen la pena.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

No retrases tus planes personales por lo que puedan decir los demás. Si esperás demasiado, se te va el tren y no vuelve más.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

No te abras tanto con esta nueva relación que estás comenzando. Cautela, análisis y entrega en pequeñas dosis. Dejá que las cosas fluyan con naturalidad.

