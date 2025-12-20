20 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

El 24 de diciembre Venus entra en Capricornio: ¿cuáles son los signos que se enamoran?

La Nochebuena llega con un cambio energético en el plano afectivo que favorece relaciones más estables, decisiones conscientes y vínculos que buscan compromiso y proyección a largo plazo.

Por
Venus en Capricornio: bajo esta energía

Venus en Capricornio: bajo esta energía, el enamoramiento no es impulsivo, nace desde la estabilidad

  • La energía del día impulsa vínculos basados en la confianza, la responsabilidad y la construcción a largo plazo.
  • Algunos signos sienten mayor claridad emocional para definir relaciones y tomar decisiones importantes en el amor.
  • Los vínculos que comienzan en este período buscan estabilidad más que intensidad pasajera.
  • Es un tránsito ideal para formalizar relaciones, hablar de proyectos en común o dar pasos concretos.

El 24 de diciembre, en plena Nochebuena, Venus ingresa en Capricornio y cambia por completo el clima emocional. El planeta del amor deja atrás la liviandad y propone vínculos más serios, conscientes y con proyección a futuro: ¿cuáles son los signos que se enamoran?

Enterate que deparan los astros para tu signo.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, sábado 20 de diciembre

Bajo esta energía, el enamoramiento no es impulsivo: nace desde la estabilidad, la coherencia y el deseo de construir algo real. Este tránsito favorece relaciones que buscan compromiso, acuerdos claros y bases sólidas. Para algunos perfiles astrales, puede marcar el inicio de un vínculo importante o una definición clave en el plano afectivo.

El planeta del amor en el signo del cabrito no promete romances intensos de corto plazo, pero sí vínculos que pueden durar. Esta Navidad, el amor se expresa con presencia, responsabilidad y decisiones claras. Para muchos signos, enamorarse significa elegir con quién construir, no solo con quién soñar.

pareja

Cuáles son los signos que se enamoran con Venus en Capricornio

  • Capricornio

Con el planeta venusino transitando su propio signo, Capricornio es uno de los grandes protagonistas. Puede vivir encuentros significativos, comenzar una relación estable o dar un paso importante en un vínculo ya existente. El amor aparece cuando se animan a mostrarse vulnerables y bajar un poco la autoexigencia.

  • Tauro: seguridad emocional y nuevas oportunidades

Tauro, signo regido por Venus, se ve especialmente beneficiado. Este tránsito activa su deseo de estabilidad y puede traer un enamoramiento basado en la confianza, el cuidado mutuo y los proyectos compartidos. Ideal para relaciones que crecen despacio, pero con bases firmes.

  • Virgo: vínculos que se construyen con hechos

Virgo encuentra en Venus en Capricornio una energía afín. Puede enamorarse de alguien confiable, responsable y coherente. No hay grandes gestos románticos, pero sí acciones claras que generan seguridad emocional y sensación de futuro.

  • Cáncer: definiciones emocionales importantes

Para Cáncer, este tránsito activa el eje de las relaciones. Puede traer un amor significativo o una definición clave en pareja. Lo que no tenga bases sólidas se replantea; lo que es verdadero, se fortalece.

  • Piscis: del ideal al amor real

Piscis vive este ingreso como un llamado a bajar expectativas irreales. Puede enamorarse, pero desde un lugar más consciente y maduro. Las historias que nacen ahora exigen claridad, límites y compromiso emocional.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Soñar en grande, animarse a imaginar nuevos horizontes y recuperar la fe (Luna Nueva en Sagitario), pero sin perder de vista la realidad. El ingreso de la Luna y el Sol en Capricornio pide bajar esas ideas a tierra, 

Astrología: energías del fin de semana para todos los signos

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 19 de diciembre

La Luna en Sagitario llega como un abrazo que afloja tensiones.

La Luna en Sagitario de hoy acomoda todo: los signos que por fin respiran aliviados

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 18 de diciembre

Es un momento clave para cerrar ciclos antes de avanzar con mayor libertad emocional.

La Luna en los últimos grados de Escorpio transforma a ciertos signos antes de la Luna Nueva en Sagitario

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 17 de diciembre

Rating Cero

El festival se llevará a cabo en el Anfiteatro José Hernández. 

Turismo en Córdoba: entradas y cronograma del Festival de Jesús María

Cristian Petersen luha por su vida. 

La alentadora información sobre la salud de Christian Petersen tras la descompensación

Conmoción en el mundo televisivo y gastronómico por la salud de Petersen.

Preocupación por la salud de Christian Petersen: se conoció el primer síntoma que alertó al guía de la excursión

El regreso del film al catálogo de streaming coincide con un renovado interés por las películas románticas de los años 2000.
play

Esta romántica película de Miley Cyrus llegó a Netflix y está siendo de lo más visto: cómo se llama

Ahora, llegó a la gran N roja, una producción argentina increíble, se trata de El hombre de tu vida, la novela nacional que ya está disponible en este sitio web y captó la atención de muchos televidentes.
play

El hombre de tu vida llegó a Netflix y escala como lo más visto para el fin de año: cuál es la trama

Karol G lució un look renovado en Hawái y generó repercusión internacional.

La impresionante transformación de Karol G para recibir el 2026: mirá su nuevo look

últimas noticias

El festival se llevará a cabo en el Anfiteatro José Hernández. 

Turismo en Córdoba: entradas y cronograma del Festival de Jesús María

Hace 28 minutos
Cristian Petersen luha por su vida. 

La alentadora información sobre la salud de Christian Petersen tras la descompensación

Hace 31 minutos
La 67° Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur y Estados Asociados se realiza en Foz de Iguazú, Brasil.

Milei asiste a la cumbre del Mercosur en Brasil, tras el aplazo del acuerdo con la Unión Europea

Hace 44 minutos
Lula da Silva y un seco recibimiento a Javier Milei en la Cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú.

El frío saludo entre Milei y Lula en el inicio de la Cumbre del Mercosur

Hace 45 minutos
Lula da Silva condenó la posibilidad de una intervención armada de Estados Unidos en Venezuela.

Lula advirtió que "una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria"

Hace 1 hora