Horóscopo de hoy, martes 21 de abril

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este martes 21 de abril de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Aries hoy todo lo que emprendas será bien visto. Tus ideas conquistarán adeptos, así que es un buen momento para buscar socios y llevar adelante tus proyectos.

(21 de abril al 21 de mayo)

Tauro deberás controlar tu impulso de juzgar sin conocer. Al menos, hoy es un buen día para elegir el silencio y escuchar antes de pronunciar un juicio sobre las personas o situaciones.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Hoy es un buen día para ordenar tu espacio de trabajo. Evitar acumular papeles, descartar lo que no sirva y darle un toque de calidez y humanidad te renovará la energía.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer estás a punto de resolver un asunto que te preocupa pero seguís dando vueltas en círculos tan solo porque no soltás los detalles. No pierdas más el tiempo, ya sabes lo que tienes que hacer.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Hoy es un día con mucha aura: donde vayas captaras la atención. Por eso, deberás estar atento y aprovechar tu poder natural para relacionarte con confianza.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Virgo puede que hoy recibas ese regalo que tanto estabas esperando. Además, es un buen momento para reconocer todo eso que hacen por vos aunque tu exigencia no te lo permita ver.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Libra necesitas equilibrio sobre todo en tus relaciones cercanas ya que tiendes a sobreproteger y cercenar la autonomía de los demás tan solo por miedo.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

El fantasma del pasado se presenta una vez más para perturbar tu mente. Deberás resolver una situación de forma distinta para que ese fantasma no se sienta atraído y vuelva una vez más.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario día para enfocarse y concentrarse, tenés la cabeza perdida últimamente. Si no quieres caer en error evitables, la disciplina y la atención serán tus aliadas del día.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Hoy te toca poner el hombro para un allegado Capricornio. Deja que te cuente su experiencia, no aconsejes desde tu ángulo, cada individuo es único y le pasan cosas únicas. Paciencia y abrazos, nada más.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Acuario escuchá tu cuerpo antes de que termines en la guardia. Puede que no te sientas muy bien, intentá no automedicarte y posterga tus eventos sociales para recuperarte. Tu cuerpo y tu agenda te lo agradecerán.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis lo estás haciendo bien y necesitas escucharlo. Pronto vendrán las recompensas a tanto esfuerzo. Continúa estudiando, capacitándote y concentrado que abrazarás la abundancia y, además, estarás preparado para mantenerte.