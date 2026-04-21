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Horóscopo de hoy, miércoles 22 de abril

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este miércoles 22 de abril de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Hoy es un buen día para llevar adelante tus proyectos que venías dejando pendiente por la falta de energía. Es hora de afirmar tus pasos para llegar a la meta.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Tauro para evitar tener que romper el chanchito y gastar tus ahorros, deberás planificar tus gastos y controlar los riesgos antes de pasar la tarjeta como a vos te gusta.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Géminis hoy podrías caer en el encanto de la serpiente. Si bien sabes sacarle la ficha a la gente, los embaucadores vienen de todas las formas y podrías caer en sus trampas.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Hoy es un excelente día para hacer ejercicio y en lo posible al aire libre. Cuidate del sol pero aprovecha ese contacto con la naturaleza para renovar energías.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Leo hoy alguien muy importante para vos va a tener un día especial y serás su principal aliado. No dudes en dar todo lo que tienes, tu presencia es el mejor regalo para esa persona.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Hoy es un buen día para agasajar a una persona que te ha ayudado mucho últimamente. Tu gratitud fortalecerá la relación.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Aprovechá tu libertad, no estés buscando todo el tiempo encontrar el amor porque surgirá cuando menos te lo esperes.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Hoy estás irritable, todos te molesta o al menos eso crees vos. Paciencia, un amigo que te pone de buen humor vendrá a rescatarte de vos mismo.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario hoy y toda la semana será clave que te enfoques en tus proyectos y no descuides ni un detalle. Estás un poco distraído y eso puede meterte en problemas.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Hoy puede presentarse un viejo conocido que vuelve para recordarte quién eras en tu pasado. Momento para reflexionar y valorar tu presente.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Acuario estás fatal: tu sex appeal está a flor de piel y todos se verán atraídos. Controlá tu magnetismo si no quieres lidiar con personas que mal interpreten tus intenciones.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy puedes tener una situación desagradable dentro del entorno familiar o más cercano. No actúes de forma impulsiva, la paciencia será tu mejor aliada para superar el problema.

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