Luna Nueva en Sagitario: el ritual de abundancia para volver a creer y expandirte

Muchas tradiciones astrológicas consideran a este novilunio como uno de los más propicios para rituales de prosperidad.

Esta Luna Nueva invita a cerrar el año con conciencia y a comenzar el nuevo ciclo con esperanza.

  • La Luna Nueva en Sagitario del 20 de diciembre de 2025 es ideal para rituales de abundancia y nuevos comienzos.
  • Sagitario está regido por Júpiter, el gran benefactor del zodíaco, asociado a la suerte, la expansión y las oportunidades.
  • El ritual propone despedir el año con gratitud antes de pedir nuevas intenciones.
  • Agradecer lo vivido ayuda a cerrar ciclos y liberar cargas emocionales.

La Luna Nueva en Sagitario se perfecciona el 20 de diciembre de 2025 y marca uno de los momentos más favorables del cierre del año para sembrar intenciones de abundancia y esperanza. ¿Cuál es el mejor ritual de abundancia para volver a creer y expandirte?.

Es un momento clave para cerrar ciclos antes de avanzar con mayor libertad emocional.
El perfil sagitariano está vinculado a la fe, la búsqueda de sentido y los grandes horizontes. Cuando la Luna Nueva se da en este signo, se activa una energía que invita a confiar más en la vida, animarse a ir por nuevos caminos y creer en posibilidades que antes parecían lejanas. Júpiter, como regente sagitariano, potencia esta lunación con un clima de optimismo y fe ciega.

Su influencia favorece a quienes se animan a mirar más allá de los límites conocidos y a abrirse a experiencias que amplíen la conciencia, ya sea a través de viajes, estudios o decisiones de largo plazo. En este sentido, esta lunación ocurre bajo la regencia de Júpiter, el gran benefactor del zodíaco, planeta asociado a la suerte, las oportunidades y el crecimiento personal.

Cuál es el mejor ritual de abundancia para volver a creer y expandirte

1. Preparar el espacio

Buscá un lugar tranquilo. Si podés, ventilá el ambiente y encendé una vela blanca o violeta, colores asociados a la expansión, la protección y la energía jupiteriana.

2. Escribir gratitud antes de pedir

En una hoja, escribí tres cosas que agradecés del año que termina, incluso aquellas que te dejaron aprendizajes. La gratitud es la base energética de la abundancia.

3. Definir intenciones de expansión

  • Luego, escribí entre 3 y 5 intenciones para el nuevo ciclo. Que estén formuladas en positivo y conectadas con crecimiento, viajes, estudios, oportunidades o propósito de vida.
  • Ejemplo: “Confío en que nuevas oportunidades llegan a mi vida con facilidad.”

4. Conectar con la energía de Júpiter

  • Tomá unos minutos para visualizarte viviendo esas intenciones cumplidas. Sagitario y Júpiter trabajan mejor cuando hay fe, optimismo y visión a largo plazo.

5. Activar el ritual

  • Leé en voz alta lo que escribiste. Si lo sentís, podés quemar el papel de gratitud (con cuidado) como símbolo de cierre, y guardar las intenciones en un lugar especial.

6. Sellar con esperanza

  • Cerrá el ritual afirmando: “Confío en la vida, confío en mis pasos y me abro a recibir abundancia.”

