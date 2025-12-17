Luna Nueva en Sagitario: el ritual de abundancia para volver a creer y expandirte Muchas tradiciones astrológicas consideran a este novilunio como uno de los más propicios para rituales de prosperidad. + Seguir en







Esta Luna Nueva invita a cerrar el año con conciencia y a comenzar el nuevo ciclo con esperanza.

La Luna Nueva en Sagitario del 20 de diciembre de 2025 es ideal para rituales de abundancia y nuevos comienzos.

Sagitario está regido por Júpiter, el gran benefactor del zodíaco, asociado a la suerte, la expansión y las oportunidades.

El ritual propone despedir el año con gratitud antes de pedir nuevas intenciones.

Agradecer lo vivido ayuda a cerrar ciclos y liberar cargas emocionales. La Luna Nueva en Sagitario se perfecciona el 20 de diciembre de 2025 y marca uno de los momentos más favorables del cierre del año para sembrar intenciones de abundancia y esperanza. ¿Cuál es el mejor ritual de abundancia para volver a creer y expandirte?.

El perfil sagitariano está vinculado a la fe, la búsqueda de sentido y los grandes horizontes. Cuando la Luna Nueva se da en este signo, se activa una energía que invita a confiar más en la vida, animarse a ir por nuevos caminos y creer en posibilidades que antes parecían lejanas. Júpiter, como regente sagitariano, potencia esta lunación con un clima de optimismo y fe ciega.

Su influencia favorece a quienes se animan a mirar más allá de los límites conocidos y a abrirse a experiencias que amplíen la conciencia, ya sea a través de viajes, estudios o decisiones de largo plazo. En este sentido, esta lunación ocurre bajo la regencia de Júpiter, el gran benefactor del zodíaco, planeta asociado a la suerte, las oportunidades y el crecimiento personal.

escritura Cuál es el mejor ritual de abundancia para volver a creer y expandirte 1. Preparar el espacio

Buscá un lugar tranquilo. Si podés, ventilá el ambiente y encendé una vela blanca o violeta, colores asociados a la expansión, la protección y la energía jupiteriana.