Así será la suerte de cada signo esta semana, según Esperanza Gracia

Según la especialista, esta etapa muestra que no todos avanzarán al mismo ritmo. Algunos encontrarán el camino más despejado, mientras que otros deberán atravesar pequeñas pruebas que servirán para ganar claridad.

El cielo puede marcar una tendencia, pero cada persona sigue teniendo la última palabra sobre cómo vivir lo que viene.

Según Esperanza Gracia una nueva ciclo comienza con movimientos astrales que pueden sentirse de manera diferente en cada perfil del zodiaco. Así será la suerte de cada signo esta semana.

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La astróloga define que algunos tendrán días especialmente favorables para avanzar en temas personales, laborales y afectivos, mientras que otros deberán actuar con mayor calma para evitar tensiones innecesarias.

Las configuraciones del cielo de estos días marcan una etapa de contrastes, en la que la energía no se distribuye de forma pareja. Mientras algunos signos encontrarán mayor claridad para tomar decisiones, otros podrían atravesar momentos de confusión emocional o cansancio mental que obligarán a revisar el rumbo antes de avanzar.

De acuerdo con las predicciones, los signos que se encuentran bajo una influencia más positiva son Tauro, Leo, Libra y Aries . Para ellos, esta semana puede traer oportunidades importantes, encuentros favorables y una sensación de mayor seguridad para resolver asuntos pendientes.

En varios casos, esta energía puede manifestarse como una mayor confianza personal, capacidad para ordenar ideas y facilidad para atraer situaciones beneficiosas. También podrían aparecer avances en el plano sentimental o noticias positivas relacionadas con proyectos que venían demorados.

Para estos signos, la clave estará en aprovechar la energía disponible sin postergar decisiones que ya vienen esperando desde hace tiempo.

Los signos que deberán actuar con más prudencia

En el otro extremo aparecen Virgo, Géminis, Acuario y Sagitario, signos que podrían atravesar días algo más sensibles o inestables. Esto no significa necesariamente una mala semana, pero sí una etapa en la que será importante manejar con cuidado las emociones y evitar reacciones impulsivas.

Según la interpretación astral, estos signos podrían sentirse más exigidos en lo interno, con cierta dificultad para mantener el foco o para encontrar respuestas rápidas frente a situaciones que demandan paciencia.

Durante estos días, lo más recomendable será no precipitar decisiones importantes y tomarse un tiempo para observar antes de actuar.