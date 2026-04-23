Presentaron un proyecto para secuestrar motos con escapes modificados en la provincia de Buenos Aires La iniciativa, presentada en la Legislatura bonaerense, busca dar respuesta a los reclamos vecinales por los ruidos molestos en el entorno urbano. Propone la "destrucción inmediata" de los repuestos no permitidos y, en los casos más graves, la compactación del vehículo. Por + Seguir en







Piden sanciones más severas para las motos que circulen con escapes adulterados.

El diputado Manuel Passaglia presentó un proyecto en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para aplicar sanciones severas contra las motos que circulen con caños de escape modificados. La medida busca dar una respuesta concreta a los reclamos vecinales por los ruidos molestos en el entorno urbano.

La normativa plantea el secuestro preventivo de las unidades en infracción y el decomiso de los repuestos no permitidos. Además, el texto contempla la destrucción inmediata de las piezas retenidas y bloquea toda la cadena de fabricación, venta e instalación de las mismas.

Las multas económicas actuales resultan insuficientes para disuadir estas prácticas viales, según los fundamentos del expediente. Por este motivo, el documento habilita a las autoridades competentes a ordenar la compactación total del rodado en los casos de mayor gravedad.

"Este proyecto tiene un objetivo muy claro: combatir los ruidos molestos", sostuvo Passaglia al explicar los alcances de su propuesta ante sus pares. El legislador remarcó el impacto negativo de las modificaciones vehiculares en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Las faltas recibirán castigos más duros cuando ocurran en zonas sensibles o áreas densamente pobladas. El proyecto protegerá con especial atención las cercanías de los centros de salud, las instituciones educativas y los espacios de eventos públicos.