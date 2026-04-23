Mercurio ingresa en Tauro el 3 de mayo: cómo impacta este tránsito en cada signo del zodíaco

La mente se vuelve más lenta, pero también más consciente. Para todos, será una oportunidad para revisar la manera en que se comunican, elegir mejor las palabras y construir conversaciones más auténticas.

Mercurio en Tauro: ¿Cómo impacta este tránsito en cada signo del zodiaco?.

El próximo 3 de mayo, Mercurio entra en Tauro y marca un cambio importante en la forma en que cada persona procesa sus ideas, expresa lo que siente y se vincula con su entorno. ¿Cómo impacta este tránsito en cada signo del zodiaco?

Así será la suerte de cada signo esta semana, según Esperanza Gracia

Al tratarse del planeta asociado a la comunicación, la mente y los pensamientos, su paso por esta energía de tierra puede generar más pausa y foco en aquello que realmente tiene valor.

La influencia taurina aporta serenidad , pero también impulsa cierta rigidez mental. Durante este período, muchas personas sentirán la necesidad de hablar menos y pensar más antes de actuar. También será un contacto que favorecerá la estabilidad, las conversaciones profundas y la construcción de decisiones más firmes.

Para Aries, este tránsito pone el foco en la economía y en la autoestima. Será una etapa para revisar cómo se expresa el propio valor personal y para tomar decisiones más conscientes en temas materiales.

Tauro

En el signo taurino, Mercurio activa la mente y potencia la claridad interna. Habrá más facilidad para ordenar ideas, expresar necesidades y defender posturas con mayor firmeza, aunque será importante evitar la terquedad.

Géminis

Para el perfil geminiano, este movimiento invita al silencio interior. Puede ser un período de introspección mental, ideal para cerrar etapas, descansar la mente y escuchar lo que no siempre se dice en voz alta.

Cáncer

Cáncer sentirá una etapa favorable para fortalecer amistades, proyectos compartidos y vínculos sociales. La comunicación se vuelve más afectiva y sincera dentro del círculo cercano.

Leo

En Leo, este tránsito impacta en la vida profesional. Puede traer conversaciones importantes sobre trabajo, reconocimiento o decisiones que marquen una nueva dirección laboral.

Virgo

Para Virgo, Mercurio aporta una energía armónica. Favorece estudios, viajes, nuevas ideas y una visión más amplia para tomar decisiones a largo plazo.

Libra

Libra podría vivir conversaciones intensas relacionadas con emociones profundas. Será un momento para hablar de lo que normalmente se evita y transformar viejos patrones emocionales.

Escorpio

En el signo regido por Plutón, este tránsito mueve especialmente los vínculos. La pareja, las asociaciones y las relaciones cercanas pueden volverse un tema central durante estas semanas.

Sagitario

Para los sagitarianos, la mente se orienta hacia la rutina y el bienestar. Es un buen período para ordenar hábitos, mejorar la organización diaria y encontrar mayor equilibrio interno.

Capricornio

El signo saturnino recibe una influencia favorable en el amor y la creatividad. La expresión emocional puede fluir con más naturalidad y abrir espacio a nuevas conexiones.

Acuario

En Acuario, Mercurio pone atención en el hogar y la familia. Puede haber charlas pendientes, decisiones domésticas o una necesidad de encontrar mayor estabilidad emocional.

Piscis

Para el signo de los mares infinitos, este tránsito favorece la palabra. Habrá más claridad para comunicar ideas, escribir, estudiar y conectar con personas importantes desde un lugar más genuino.