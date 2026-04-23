23 de abril de 2026 Inicio
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El Gobierno advirtió que el Servicio Meteorológico Nacional es un "servicio esencial" y no puede hacer huelga

El secretario general de ATE negó que el SMN sea un "servicio esencial" en los términos de las leyes N°27.161 y N°25.877, pero levantó "parcialmente" el paro nacional y realizarán una asamblea general resolutiva en la sede central.

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El Servicio Meteorológico Nacional había anunciado un paro nacional para este viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional había anunciado un paro nacional para este viernes.

El Gobierno notificó a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que el paro nacional que había pautado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este viernes no puede ser llevado adelante porque se trata de "un servicio público esencial", particularmente la labor que brindan "para la navegación aérea".

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El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, aseguró que "es falso" lo determinado por la Secretaría de Trabajo y remarcó en X: "Ninguna ley incluyó a ese servicio como esencial por lo cual NO EXISTE RESTRICCIÓN ALGUNA PARA EJERCER ESE DERECHO FUNDAMENTAL".

Aún así, el gremio decidió el levantamiento "parcial" de la medida de fuerza y la realización de una asamblea general resolutiva para este viernes a las 10:30.

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Los trabajadores y las trabajadoras del SMN habían decidido ir al paro contra el vaciamiento del organismo y el despido de más de 140 miembros del personal. "Si es tan esencial no pueden despedir a más de 140 trabajadores", sentenció Aguiar.

"El SMN es muy importante para el país. Por eso exigimos que lo traten como esencial de la manera que corresponde: con más presupuesto, equipos, tecnología y capacitación permanente", enumeró el líder sindical y calificó de "ilegal" la conducta de los funcionarios de Javier Milei que "están incurriendo en NUMEROSOS DELITOS al poner en riesgo vidas humanas pretendiendo hacer despegar aviones sin los informes meteorológicos".

Los recortes en el Servicio Meteorológico Nacional

A pesar de las movilizaciones en contra, se confirmaron los recortes de personal en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) durante el transcurso de la jornada del miércoles al menos 140 trabajadores fueron notificados y se esperan más telegramas.

Este recorte en el servicio podría dejar a la Argentina sin alertas meteorológicas, en medio de un panorama de eventos extremos que se repiten como las inundaciones.

Además los trabajadores remarcaron que este recorte significa perder precisión, tiempo y capacidad de respuesta, esto aumenta el riesgo tanto para la población, la aviación civil, navegación marítima y fluvial, y la producción agropecuaria, entre otros.

A pesar de la lucha de los trabajadores y las movilizaciones que realizaron, tanto en Plaza Italia como en las sedes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtiendo sobre el inminente despido de 240 personas. Por el momento, se confirmaron que 140 fueron informadas y recibirán los telegramas.

El sector más afectado por los despidos fue la Red de Observación, conformadas por las estaciones meteorológicas ubicadas a lo largo del país, que realizan un monitoreo continuo de temperatura, presión, humedad, etc.

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