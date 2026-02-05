¿Cuál es el mejor ritual para el eclipse de Luna nueva del 17 de febrero?

¿Cuál es el mejor ritual para el eclipse de Luna nueva?
El eclipse de Luna nueva del 17 de febrero se da en el signo de Acuario y marca un punto de cambio profundo.
Para la astrología, los eclipses funcionan como portales de cierre y comienzos que se activan a largo plazo.
La energía acuariana impulsa transformaciones ligadas a la libertad, la autenticidad y el futuro personal.
Astrólogos recomiendan rituales sobrios y conscientes, enfocados más en soltar que en pedir
El fenómeno del novilunio del 17 de febrero, que se da en el signo de Acuario, es considerado por astrólogos como uno de los eventos energéticos más potentes del mes. ¿Cuál es el mejor ritual para el eclipse de Luna nueva?
A diferencia de una Luna nueva común, los eclipses funcionan como portales de cambio acelerado, cierres definitivos y comienzos que no admiten marcha atrás.
Por eso, los ritos recomendados para este tipo de lunación no buscan “pedir deseos” al azar, sino alinearse con transformaciones profundas, especialmente vinculadas al futuro, la libertad personal y los proyectos colectivos.
¿Qué energía trae un eclipse de Luna nueva en Acuario?
Acuario es el signo asociado a la innovación, la conciencia social, la autenticidad y la ruptura de estructuras obsoletas. Cuando un eclipse ocurre en este signo, la energía invita a:
Soltar viejas formas de pensar que ya no representan quiénes somos
Romper con mandatos o expectativas ajenas
Abrirse a nuevas redes, proyectos y formas de vincularse
El mejor ritual para el eclipse de Luna nueva en Acuario
A diferencia de otros rituales lunares, para los eclipses se recomienda un enfoque sobrio, consciente y minimalista. La clave no está en pedir mucho, sino en escuchar qué necesita cambiar.
Qué se necesita
Una vela blanca o celeste
Una hoja de papel y un lápiz
Un recipiente con agua
Un objeto tecnológico pequeño (o símbolo de futuro: llave, cuarzo, anillo)
Paso a paso
Silencio previo
Antes de comenzar, apagar pantallas durante al menos 10 minutos. El eclipse de Acuario pide bajar el ruido externo para escuchar la intuición.
Encender la vela
Con la vela encendida, apoyar ambas manos sobre el recipiente con agua y respirar profundo tres veces.
Escritura consciente
En la hoja, escribir aquello que ya no representa tu futuro. No personas, sino patrones, miedos o ideas. Por ejemplo:
“La necesidad de aprobación”
“El miedo a mostrar quién soy”
“Proyectos que ya no tienen sentido”
Doblar la hoja y sumergirla brevemente en el agua, visualizando cómo esas cargas se disuelven.
Intención de siembra
Luego, decir en voz alta o en silencio: “Me abro a un futuro más auténtico, libre y alineado con quien soy hoy.”
Cierre
Dejar que la vela se consuma de forma segura. El agua puede descartarse por la bacha.