¿Cuál es el mejor ritual para el eclipse de Luna nueva del 17 de febrero?

Desde la astrología, se lo interpreta como una invitación a correrse de lo conocido y abrir espacio a versiones más genuinas de uno mismo.

Por
  • El eclipse de Luna nueva del 17 de febrero se da en el signo de Acuario y marca un punto de cambio profundo.
  • Para la astrología, los eclipses funcionan como portales de cierre y comienzos que se activan a largo plazo.
  • La energía acuariana impulsa transformaciones ligadas a la libertad, la autenticidad y el futuro personal.
  • Astrólogos recomiendan rituales sobrios y conscientes, enfocados más en soltar que en pedir

El fenómeno del novilunio del 17 de febrero, que se da en el signo de Acuario, es considerado por astrólogos como uno de los eventos energéticos más potentes del mes. ¿Cuál es el mejor ritual para el eclipse de Luna nueva?

A diferencia de una Luna nueva común, los eclipses funcionan como portales de cambio acelerado, cierres definitivos y comienzos que no admiten marcha atrás.

Por eso, los ritos recomendados para este tipo de lunación no buscan “pedir deseos” al azar, sino alinearse con transformaciones profundas, especialmente vinculadas al futuro, la libertad personal y los proyectos colectivos.

eclipse de sol

¿Qué energía trae un eclipse de Luna nueva en Acuario?

  • Acuario es el signo asociado a la innovación, la conciencia social, la autenticidad y la ruptura de estructuras obsoletas. Cuando un eclipse ocurre en este signo, la energía invita a:
  • Soltar viejas formas de pensar que ya no representan quiénes somos
  • Romper con mandatos o expectativas ajenas
  • Abrirse a nuevas redes, proyectos y formas de vincularse

El mejor ritual para el eclipse de Luna nueva en Acuario

A diferencia de otros rituales lunares, para los eclipses se recomienda un enfoque sobrio, consciente y minimalista. La clave no está en pedir mucho, sino en escuchar qué necesita cambiar.

Qué se necesita

  • Una vela blanca o celeste
  • Una hoja de papel y un lápiz
  • Un recipiente con agua
  • Un objeto tecnológico pequeño (o símbolo de futuro: llave, cuarzo, anillo)

Paso a paso

  • Silencio previo

Antes de comenzar, apagar pantallas durante al menos 10 minutos. El eclipse de Acuario pide bajar el ruido externo para escuchar la intuición.

  • Encender la vela

Con la vela encendida, apoyar ambas manos sobre el recipiente con agua y respirar profundo tres veces.

Escritura consciente

En la hoja, escribir aquello que ya no representa tu futuro. No personas, sino patrones, miedos o ideas. Por ejemplo:

  • “La necesidad de aprobación”
  • “El miedo a mostrar quién soy”
  • “Proyectos que ya no tienen sentido”

Doblar la hoja y sumergirla brevemente en el agua, visualizando cómo esas cargas se disuelven.

Intención de siembra

Luego, decir en voz alta o en silencio: “Me abro a un futuro más auténtico, libre y alineado con quien soy hoy.”

Cierre

Dejar que la vela se consuma de forma segura. El agua puede descartarse por la bacha.

