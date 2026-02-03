Según explicó, se trata de un período ideal para confiar en la intuición y alinearse con la energía de renovación que traen los tránsitos planetarios y el portal espiritual del mes.

Horóscopo mensual de Niño Prodigio: febrero de 2026 llega con una energía intensa de renovación

Horóscopo mensual de Niño Prodigio: febrero de 2026 llega con una energía intensa de renovación, claridad espiritual y movimientos decisivos. Según el astrólogo Víctor Florencio, este mes estará marcado por eventos clave y cuenta las predicciones para todos los signos.

Algunos de los poderosos sucesos son: el portal espiritual de Maha Shivaratri, el eclipse solar en Acuario, el Año Nuevo Chino del Caballo de Fuego y la influencia de Mercurio retrógrado en Piscis, que invitará a la introspección y la sanación emocional.

Como cada mes, el astrologo compartió los números energéticos asociados a la Copa de la Suerte, una guía simbólica para quienes buscan atraer abundancia, abrir caminos y potenciar oportunidades. De acuerdo con el especialista, estos números pueden utilizarse en juegos de azar, decisiones importantes o como referencia personal para activar la buena fortuna a lo largo del mes.

Los números de la suerte de febrero 2026 son:

Las predicciones de Niño Prodigio para el segundo mes del año

Niño Prodigio explicó que la gran noche de Maha Shivaratri abre un portal energético ideal para limpiar el karma, elevar la conciencia y cerrar ciclos pendientes. A esto se suma el eclipse solar en Acuario, que impulsa cambios, innovación y decisiones alineadas con el futuro.

Además, el Año Nuevo Chino, que comienza el 17 de febrero, trae la fuerza del Caballo de Fuego: acción, coraje y expansión. Sin embargo, con Mercurio retrógrado en Piscis, será fundamental escuchar la intuición y no apresurarse.

Predicciones para los signos de fuego en febrero 2026

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

El mes comienza con cierta desilusión económica. El astrólogo recomienda cautela con inversiones, préstamos y acuerdos financieros. Se activan viajes importantes y puede llegar un bien valioso o una herencia. Hacia el final de febrero se cierra un ciclo laboral, dando paso a un nuevo equilibrio.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Febrero trae suerte y alivio emocional. Se retira aquello que ya no suma y aparece la felicidad. Hay avances positivos en estudios, trámites legales o documentos. Para los solteros, el amor llega con firmeza y seguridad hacia el cierre del mes.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Un mes cargado de alegría familiar. Niño Prodigio aconseja insistir en pedidos importantes para que se concreten. Es tiempo de moverse, buscar mejores oportunidades e incluso planificar viajes al exterior. El mes termina con unión, optimismo y fe renovada.

Qué esperar para los signos de tierra en febrero 2026

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Se presentan oportunidades claras vinculadas al dinero. Será clave no perder el foco en los objetivos. Hay alegrías relacionadas con hijos o proyectos creativos, aunque se recomienda precaución frente a personas malintencionadas. El cierre del mes augura éxito en negocios y abundancia.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

La Rueda de la Fortuna trae avances y triunfos, pero será necesario mantenerse alerta ante engaños. En el amor, Niño Prodigio invita a salir de la zona de confort, incluso a través de redes sociales o aplicaciones. Trámites vinculados a niños o adopciones salen a favor.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Tras un inicio de año lento, febrero impulsa a reclamar lo que corresponde. Puede surgir una desilusión con una figura de autoridad o alguien mayor. Hacia el final del mes, la confianza será clave para lograr estabilidad y progreso sostenido.

Signos de aire: claridad mental y vínculos en movimiento

Géminis (21 de mayo al 21 de junio)

Aunque el comienzo del mes se percibe confuso o difícil, el éxito llega al final del camino. Puede haber preocupación por la salud de un ser querido. El consejo es evitar chismes y sostener la fe para ordenar las emociones.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Se recomienda cautela frente a traiciones o engaños: no todo es lo que parece. Llega abundancia económica gracias a inversiones pasadas. En el plano afectivo, febrero trae una victoria sentimental y la posibilidad de un amor firme.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Un mes ideal para la meditación y la conexión espiritual. Libra se libera de cargas antiguas y mejora el clima en el hogar. Situaciones confusas comienzan a aclararse, abriendo la puerta a nuevos contactos y oportunidades.

Predicciones para los signos de agua en febrero 2026

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Se aconseja abrir el corazón a personas nuevas que llegan con intenciones positivas. Hay buenas noticias en el plano financiero y en juegos de azar. Una mujer cumple una promesa importante. El cierre del mes marca un renacer emocional.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

Febrero trae reuniones productivas y avances en negocios o proyectos. No es momento de tomar decisiones familiares apresuradas: conviene esperar. Un ciclo se cierra para dar paso a mayor equilibrio.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Niño Prodigio recomienda hablar con claridad en el amor para evitar malentendidos. Es buen momento para realizar chequeos médicos preventivos. El mes favorece emprendimientos vinculados a la comida, productos o servicios.