5 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Horror en San Isidro: asesinaron a puñaladas a un jubilado de 72 años en un robo

El hecho ocurrió en la casa de la víctima, quien fue atacada por tres delincuentes y fueron sorprendidos con unos bolsos. La Policía no halló cerraduras forzadas.

Por

El jubilado asesinado tenía 72 años.

Un jubilado de 72 años fue asesinado de dos puñaladas en la localidad bonaerense de San Isidro y las autoridades detuvieron a dos personas, mientras que otra permanece prófuga e intensamente buscada en el marco de la investigación.

Agostina Páez deberá afrontar prisión preventiva.
Te puede interesar:

La Justicia de Brasil ordenó la prisión preventiva de la abogada argentina acusada de racista

El hecho se produjo en una casa ubicada sobre Jacinto Díaz al 1200, donde tres delincuentes fueron advertidos por un grupo de policías cuando tenían unos bolsos y actitudes extrañas. En ese momento, el personal los indagó y escaparon, aunque uno de ellos, identificado como Luciano Pérez, de 27 años, fue detenido en el lugar.

En tal sentido, los otros delincuentes escaparon hacia La Cava por la calle Tomkinson y luego las autoridades arrestaron a la segunda persona, llamada Tatiana Giménez, de 25 años, tras comunicarse con sus familiares. La detención se produjo en el cruce de las calles Alvarado y Neyer. Por su parte, el tercer acusado, Marcelo Carusso, permanece prófugo.

Embed

La principal sospecha de las autoridades apuntan a que la víctima, quien se llamaba Víctor Cocozza, se resistió y forcejeó con los ladrones, mientras que luego fue asesinado. La Policía no encontró cerraduras forzadas en la casa, mientras que la fiscal interviniente es Cecilia Chaieb, quien caratuló la causa como homicidio criminis causa en ocasión de robo.

En este marco, un vecino de la zona llamado Antonio lamentó el suceso. "Lo conocía de toda la vida. Nos criamos juntos. Es un barrio bastante unido porque todos nos conocemos. Este es un hecho lamentable y doloroso que no tendría que haber pasado. Él vivía solo pero la familia vive a la vuelta", expresó en el móvil de El Diario a cargo del periodista Hernán Nucera, en C5N.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El joven de 18 años quedó imputado por homicidio culposo.

Tragedia en La Matanza: un joven de 18 años atropelló y mató a un hombre frente a su familia

play

El relato del policía que rescató al nene encerrado en una camioneta: "Estaba totalmente mojado de la transpiración"

play

Habló el chofer de colectivo que se peleó con un pasajero y casi causa una tragedia: "Me subió el diablo"

El menor fue asistido con principio de deshidratación y está fuera de peligro.

Un policía rescató un nene que su abuela dejó encerrado en la camioneta mientras iba de compras

play

Crimen en Mar del Plata: encontraron a un hombre atado y amordazado e investigan si fue una "viuda negra"

El delincuente tenía pedido de captura internacional y fue localizado en Buenos Aires. 

Robó un banco en Uruguay, rompió la tobillera electrónica y lo atraparon en Avellaneda

Rating Cero

Zayn Malik.

Zayn Malik en Argentina: cuándo es, dónde, cuándo salen las entradas y cómo se compran

Fátima Florez se defendió de las críticas.

Fátima Florez se defendió tras la polémica con un boliche LGBT: "Hicieron una carnicería conmigo"

La China Suárez y Mauro Icardi.

Mauro Icardi le agradeció su récord en Turquía a la China Suárez: "Sin su amor, nada de esto sería posible"

La influencer sorprendió con una transformación radical en su rostro.

La Coqueta se operó en Chile y quedó irreconocible: las imágenes de la transformación

Wanda Nara y Martín Migueles

Martín Migueles mostró dibujos y cartas que le regalaron las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

Beto Casella aseguró que la panelista está perdidamene enamorada de él.

Beto Casella confesó que hubo amor con Edith Hermida: "está perdidamente enamorada de mí"

últimas noticias

Rosa Rodríguez Ramos se convirtió en la ganadora del Rosco con un premio milonario.

Histórico: una argentina ganó casi 3 millones de euros en la versión española de Pasapalabra

Hace menos de un minuto
play

El Estado dejará de ser querellante en la causa que investiga la deuda con el FMI

Hace 50 minutos
play

Horror en San Isidro: asesinaron a puñaladas a un jubilado de 72 años en un robo

Hace 1 hora
El trabajador fue asistido por sus compañeros y servicios de emergencia.

Córdoba: un carnicero sufrió la amputación de su mano mientras usaba una picadora de carne

Hace 1 hora
Zayn Malik.

Zayn Malik en Argentina: cuándo es, dónde, cuándo salen las entradas y cómo se compran

Hace 1 hora