Horror en San Isidro: asesinaron a puñaladas a un jubilado de 72 años en un robo El hecho ocurrió en la casa de la víctima, quien fue atacada por tres delincuentes y fueron sorprendidos con unos bolsos. La Policía no halló cerraduras forzadas.







El jubilado asesinado tenía 72 años.

Un jubilado de 72 años fue asesinado de dos puñaladas en la localidad bonaerense de San Isidro y las autoridades detuvieron a dos personas, mientras que otra permanece prófuga e intensamente buscada en el marco de la investigación.

El hecho se produjo en una casa ubicada sobre Jacinto Díaz al 1200, donde tres delincuentes fueron advertidos por un grupo de policías cuando tenían unos bolsos y actitudes extrañas. En ese momento, el personal los indagó y escaparon, aunque uno de ellos, identificado como Luciano Pérez, de 27 años, fue detenido en el lugar.

En tal sentido, los otros delincuentes escaparon hacia La Cava por la calle Tomkinson y luego las autoridades arrestaron a la segunda persona, llamada Tatiana Giménez, de 25 años, tras comunicarse con sus familiares. La detención se produjo en el cruce de las calles Alvarado y Neyer. Por su parte, el tercer acusado, Marcelo Carusso, permanece prófugo.

Embed La principal sospecha de las autoridades apuntan a que la víctima, quien se llamaba Víctor Cocozza, se resistió y forcejeó con los ladrones, mientras que luego fue asesinado. La Policía no encontró cerraduras forzadas en la casa, mientras que la fiscal interviniente es Cecilia Chaieb, quien caratuló la causa como homicidio criminis causa en ocasión de robo.

En este marco, un vecino de la zona llamado Antonio lamentó el suceso. "Lo conocía de toda la vida. Nos criamos juntos. Es un barrio bastante unido porque todos nos conocemos. Este es un hecho lamentable y doloroso que no tendría que haber pasado. Él vivía solo pero la familia vive a la vuelta", expresó en el móvil de El Diario a cargo del periodista Hernán Nucera, en C5N.