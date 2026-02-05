Histórico: una argentina ganó casi 3 millones de euros en el Pasapalabra de España

IR A
Histórico: una argentina ganó casi 3 millones de euros en la versión española de Pasapalabra

Rosa Rodríguez Ramos obtuvo el premio más grande en la trayectoria del ciclo tras completar las 25 palabras del Rosco. La quilmeña superó a su rival en una emisión especial y alcanzó la suma de 2.7 millones de euros tras una definición muy pareja.

Rosa Rodríguez Ramos se convirtió en la ganadora del Rosco con un premio milonario.

La argentina Rosa Rodríguez Ramos hizo historia este jueves en el programa Pasapalabra de España al completar de forma correcta el desafío final y ganar un premio récord de casi 3 millones de euros. La participante resolvió correctamente todas las definiciones del Rosco y superó la marca previa, del concursante Rafa Castaño, por más de 400 mil euros.

La definición del concurso llegó a su punto máximo cuando a la participante, quien nació en Quilmes pero vive en España desde los 7 años, le quedaban apenas cinco segundos en el reloj y solo le faltaba acertar la letra "M" para asegurarse la victoria definitiva frente a su histórico oponente, Manu Pascual. Tras una breve pausa, la mujer arriesgó la respuesta correcta: "Morral", el apellido de un destacado jugador de fútbol americano de la década del '60.

El acierto desató la euforia del conductor, Roberto Leal, que gritó de la emoción al anunciar que la joven había ganado el pozo acumulado. El triunfo de Rosa cerró un ciclo de 307 duelos entre ambos finalistas, quienes protagonizaron la competencia más larga en la historia de la televisión española. De hecho, era tal la expectativa generada que la producción del canal Antena 3 modificó su grilla habitual para emitir este duelo en el horario de mayor audiencia.

El camino de la ganadora de Pasapalabra y su brillante participación en el programa

Rosa Rodríguez Ramos cuenta con antecedentes de excelencia en el ciclo, dado que en dos oportunidades previas estuvo a un solo acierto de la gloria. Su constancia le permitió finalmente alcanzar el éxito tras meses de estudio y preparación intensiva. La victoria la posiciona como una de las figuras más relevantes de los juegos de conocimiento en el habla hispana a nivel global.

Por su parte, el rival Manu Pascual debe abandonar el certamen según las reglas estrictas de la competencia vigentes actualmente. El joven de 29 años no se retira con las manos vacías, pues acumuló la cifra de 270.600 euros gracias a sus numerosas victorias y empates previos. Su paso por el programa queda registrado como el de mayor permanencia, con un total de 437 emisiones cumplidas.

El impacto del triunfo traspasó las fronteras españolas y generó una fuerte repercusión en las redes sociales argentinas debido al origen de la ganadora. También incluyó una visita al famoso programa El Hormiguero, junto a Pablo Motos, antes de la revelación del resultado. Allí, la argentina confesó que tuvo que prepararse mucho para el programa: "No tienes fines de semana. Te levantas y a estudiar. Comes y a estudiar", detalló sobre sus días mientras duró su participación en el programa.

