Horóscopo de hoy, martes 3 de febrero

Conoce lo que le depara el horóscopo para este martes 3 de febrero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según su signo del zodíaco.

Desoiga las críticas y pongale fichas al proyecto en el que viene trabajando hace mucho. Solo porque a alguien no le guste lo realizado no hace falta renunciar a todo. El respaldo de un ser querido le brindará la motivación que le falta. Evitar discusiones familiares innecesarias. Las horas nocturnas serán fructíferas para agradecer y planificar.

Sí, ese proyecto que hace rato dejó de despertarle la curiosidad y se volvió un costo económico es hora de dejarlo atrás. Cuanto antes tome esa decisión, mejor será para su bienestar. Necesita nuevos objetivos y, tal vez, explorar caminos distintos a los usuales. En pareja, apueste siempre a la sinceridad para evitar malentendidos. Un gesto de cariño será clave para recordar la importancia de cuidar las relaciones.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Hay altas chances de que la persona que hace mucho tiempo no encontraba, se aparezca en un paseo. No dude en saldar pendientes y coordinar otro encuentro. A nivel laboral, recibirá una noticia positiva y podrá seguir esforzándose a partir de ese empujón. Dedique tiempo a intereses personales y evite que la rutina la ahogue en desilusión. La creatividad siempre es la mejor respuesta.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Deje afuera a las personas que quieran meterse en su vida con la excusa de brindar ayuda, apueste por su autonomía. Es momento de demostrar tu capacidad de triunfar de forma independiente. Defienda sus opiniones con respeto al hablar con su pareja y escúchela. Aproveche la tarde para pasear, descansar y reflexionar.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Se viene una compra familiar importante y lo mejor es tener en cuenta los gustos de todo el grupo que habita el hogar. Priorice el consenso por sobre la imposición. Elija la diplomacia en el trabajo para resolver conflictos y avanzar en los objetivos comunes. Las horas nocturnas están para disfrutar de una cena tranquila y compartir los sentimientos más profundos con alguien de confianza.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

El día le recibirá con tranquilidad y sin alteraciones bruscas, pero con mucho trabajo. Es una buena oportunidad para ponerse al día con los pendientes y planificar el futuro. Una conversación familiar pendiente aclara dudas y fortalece un vínculo. Cuide su salud y sume una rutina de ejercicio suave para alcanzar el equilibrio físico y mental.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Ojo con encerrarse solo en la pareja solo porque es lo que plantea la otra persona. Al largo plazo, es perjudicial para su vida personal. Dialogue sobre las expectativas de ambos y busque el equilibrio entre autonomía y compromiso. Una propuesta laboral interesante le abrirá nuevas puertas. Cuide su vida social y amistosa.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

El cuerpo está al borde de la enfermedad por agotamiento, así que mucha atención al descanso y la alimentación. El ritmo de trabajo no disminuirá, así que cuídese más de lo usual, de ser necesario. La empatía será clave para fortalecer la relación de pareja y superar diferencias. Un gesto de cariño será bien recibido.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Humanizará a una persona que hasta este martes consideraba un maestro y lo tenía completamente idealizado. No le pierda el respeto, pero aproveche el envión para valorar sus propias capacidades. La colaboración laboral será clave para avanzar. Use las horas nocturnas para reflexionar y aprender.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Patee la crisis laboral un día más, ya que hay muchas cosas por reparar y no es el momento. Priorice el corto plazo y mantenga la calma, actúe con prudencia. Elija la comunicación para evitar malentendidos en casa. Dedique tiempo a sus hobbies para desconectar del estrés laboral y recuperarse.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Todo en extremo es dañino: el ejercicio exagerado es tan perjudicial como el sedentarismo. Busque el equilibrio y priorice opciones como caminatas y natación. Evite sobreexigirse y cuide su salud. En el ámbito laboral, exponga con claridad una idea creativa y será bien recibida. Aproveche la noche para relajarse y disfrutar de buena compañía.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Tendrá una jornada muy disfrutable con su pareja, aproveche para fortalecer la confianza y consolidar la intimidad. El amor es uno de sus pilares. En el trabajo, le darán una noticia positiva y se sentirá motivada. Priorice las actividades artísticas o espirituales para reconectar con usted misma.