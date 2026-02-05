Dramático descargo de la abogada argentina detenida en Brasil por racismo: "Estoy desesperada y muerta de miedo"

La Justicia de Río de Janeiro ordenó la prisión preventiva de Agostina Páez, la joven de 29 años que el pasado 14 de enero realizó gestos ofensivos y discriminatorios contra los empleados de un bar de Ipanema. "Se están vulnerando todos mis derechos", afirmó.

La Justicia de Río de Janeiro ordenó este jueves la prisión preventiva de Agostina Páez , la abogada argentina de 29 años imputada por actos de racismo en un bar de Ipanema. Tras conocerse la noticia, la influencer santiagueña publicó un video en sus redes sociales donde aseguró que está "desesperada" y "muerta de miedo" por su situación.

Páez fue detenida tras un episodio que ocurrió el pasado 14 de enero, mientras estaba de vacaciones en Brasil con sus amigas. Tras discutir con los empleados de un bar por la cuenta que les cobraron, la joven realizó gestos ofensivos que simulaban los movimientos de un mono: quedó imputada por injuria racial y se le colocó una tobillera electrónica.

Ante la resolución judicial, Páez difundió un descargo a través de TikTok donde manifestó su temor ante el inminente traslado a un centro penitenciario. "Se están vulnerando todos mis derechos. Estoy desesperada y muerta de miedo. Hago este video para que se haga eco de la situación que estoy pasando", denunció la letrada en el registro audiovisual.

La acusada cuestionó con firmeza el fundamento del fallo, argumentando que cumplió estrictamente con las exigencias del proceso legal. " Hay una orden de prisión preventiva para mí por peligro de fuga, siendo que tengo una tobillera electrónica puesta y que estoy a disposición de la Justicia desde el día uno" , afirmó para rebatir la justificación del riesgo de evasión.

Páez admitió que su conducta fue inapropiada, pero sostuvo que su reacción fue una respuesta a agresiones previas por parte del personal del local. Según su defensa, los trabajadores se burlaron de ella y sus amigas mientras realizaban gestos obscenos, lo que desencadenó el altercado que terminó en la denuncia por discriminación racial.

Embed - C5N on Instagram: " “SE VULNERARON TODOS MIS DERECHOS” La abogada argentina acusada de injuria racial en Brasil publicó un video en sus redes sociales para visibilizar su situación, luego de que la Justicia ordenara su prisión preventiva. En el mensaje, aseguró estar “muerta de miedo” y denunció una vulneración de sus derechos."

La decisión de la justicia brasileña se encuadra en el endurecimiento de las penas por injuria racial, delito que en ese país ya no permite el pago de fianza para la libertad provisional.

La Justicia de Brasil ordenó la prisión preventiva de la abogada argentina acusada de racista

El Juzgado Penal N°37 de Río de Janeiro ordenó la prisión preventiva de Agostina Páez, la abogada argentina que se encuentra imputada por realizar gestos racistas a un empleado de un bar el 14 de enero en la playa de Ipanema, luego de una discusión que mantuvieron por un supuesto error en el pago de la cuenta.

Páez, quien tiene 29 años, permanece imputada por el delito de injuria racial, que contempla una pena de prisión de 2 a 5 años. Según consignó TN, la Justicia explicó el motivo de la resolución: "La imputada en libertad, en el presente momento, generaría un grave perjuicio a la instrucción criminal, ya que podría intimidar a los testigos de los hechos y, especialmente a las víctimas, para que no presten sus respectivos testimonios ante la justicia de manera imparcial".

Quién es Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

La joven es una abogada e influencer, con más de 40 mil seguidores en su perfil de Instagram, que ahora aparece desactivado y casi 80 mil en TikTok, donde su cuenta quedó en modo privado.

Además, la profesional es hija de Mariano Páez, un empresario del transporte en Santiago del Estero que en los últimos meses estuvo detenido por una denuncia de violencia de género: fue denunciado por agredir físicamente y amenazar a su expareja, según informó el medio santiagueño online Info del Estero.