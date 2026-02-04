Febrero, el mes clave para atraer abundancia: el ritual simple que recomiendan astrólogos

Lejos de fórmulas mágicas, este tipo de ritos funcionan como actos simbólicos de enfoque y compromiso personal.

Febrero, el mes clave para atraer abundancia : no es solo el periodo más corto del año pues para la astrología y las prácticas energéticas es un ciclo clave para ordenar, limpiar y activar la abundancia. ¿Cuál es el ritual simple que recomiendan los astrólogos?

Tras el inicio intenso de enero, este tiempo funciona como un portal de ajuste fino: lo que no se acomodó en el arranque del año, en febrero todavía puede encauzarse.

Los especialistas en energía coinciden en que este momento es ideal para trabajar la relación con el dinero, el merecimiento y la estabilidad material a través de ritos simples, simbólicos y conscientes, sin fórmulas mágicas ni promesas irreales.

Además, es un mes atravesado por movimientos que invitan a revisar acuerdos, hábitos financieros y formas de intercambio. No se trata solo de atraer dinero, sino de ordenar la energía del dar y recibir.

Según astrólogos consultados, febrero es ideal para:

Revisar gastos y deudas sin culpa

Redefinir objetivos económicos realistas

Activar nuevas formas de ingreso

Trabajar el valor personal y el merecimiento

El ritual simple para atraer abundancia en febrero

Este ritual es uno de los más recomendados por astrólogos por su simplicidad y enfoque práctico. No requiere experiencia previa ni elementos difíciles de conseguir.

Qué se necesita

Una vela verde o dorada

Una hoja de papel y un lápiz

Un recipiente pequeño

Arroz, lentejas o canela (símbolos tradicionales de prosperidad)

Una moneda o billete en circulación

Paso a paso

Orden previo

Antes de comenzar, se recomienda hacer un pequeño gesto de limpieza: ordenar la billetera, eliminar papeles innecesarios o descartar objetos rotos. La abundancia, simbólicamente, necesita espacio para entrar.

Encender la vela

Con la vela encendida, respirar profundo tres veces y decir en voz alta una frase de apertura, como: “Me abro a recibir y a administrar la abundancia con conciencia”.

Escritura de intención

En la hoja, escribir tres afirmaciones en presente y en positivo. Por ejemplo:

“Mi economía se ordena de forma progresiva”

“Valoro mi trabajo y recibo una compensación justa”

“El dinero circula con equilibrio en mi vida”

Activación simbólica

Colocar la hoja debajo del recipiente, agregar el arroz, lentejas o canela, y encima la moneda o billete. Visualizar durante un minuto una situación concreta de estabilidad económica.

Cierre

Dejar que la vela se consuma de manera segura y cerrar el ritual con una frase de confianza, como: “Confío en los procesos y en mi capacidad de sostener lo que llega”.