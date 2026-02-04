Febrero, el mes clave para atraer abundancia: el ritual simple que recomiendan astrólogos

Febrero es considerado por astrólogos como un mes clave para ordenar la economía y activar la abundancia.
La energía del período invita a cerrar pendientes de enero y ajustar objetivos financieros realistas.
No se trata solo de atraer dinero, sino de revisar la relación con el dar, recibir y el merecimiento.
Astrólogos recomiendan rituales simples, simbólicos y conscientes, sin fórmulas mágicas.
Febrero, el mes clave para atraer abundancia: no es solo el periodo más corto del año pues para la astrología y las prácticas energéticas es un ciclo clave para ordenar, limpiar y activar la abundancia. ¿Cuál es el ritual simple que recomiendan los astrólogos?
Tras el inicio intenso de enero, este tiempo funciona como un portal de ajuste fino: lo que no se acomodó en el arranque del año, en febrero todavía puede encauzarse.
Los especialistas en energía coinciden en que este momento es ideal para trabajar la relación con el dinero, el merecimiento y la estabilidad material a través de ritos simples, simbólicos y conscientes, sin fórmulas mágicas ni promesas irreales.
Por qué febrero es un mes clave para la abundancia
Desde una mirada astrológica, febrero combina dos energías fundamentales:
Cierre y depuración: todavía estamos procesando lo que dejó el año anterior.
Siembra consciente: se ajustan intenciones antes de que el ritmo anual se acelere.
Además, es un mes atravesado por movimientos que invitan a revisar acuerdos, hábitos financieros y formas de intercambio. No se trata solo de atraer dinero, sino de ordenar la energía del dar y recibir.
Según astrólogos consultados, febrero es ideal para:
Revisar gastos y deudas sin culpa
Redefinir objetivos económicos realistas
Activar nuevas formas de ingreso
Trabajar el valor personal y el merecimiento
El ritual simple para atraer abundancia en febrero
Este ritual es uno de los más recomendados por astrólogos por su simplicidad y enfoque práctico. No requiere experiencia previa ni elementos difíciles de conseguir.
Qué se necesita
Una vela verde o dorada
Una hoja de papel y un lápiz
Un recipiente pequeño
Arroz, lentejas o canela (símbolos tradicionales de prosperidad)
Una moneda o billete en circulación
Paso a paso
Orden previo
Antes de comenzar, se recomienda hacer un pequeño gesto de limpieza: ordenar la billetera, eliminar papeles innecesarios o descartar objetos rotos. La abundancia, simbólicamente, necesita espacio para entrar.
Encender la vela
Con la vela encendida, respirar profundo tres veces y decir en voz alta una frase de apertura, como: “Me abro a recibir y a administrar la abundancia con conciencia”.
Escritura de intención
En la hoja, escribir tres afirmaciones en presente y en positivo. Por ejemplo:
“Mi economía se ordena de forma progresiva”
“Valoro mi trabajo y recibo una compensación justa”
“El dinero circula con equilibrio en mi vida”
Activación simbólica
Colocar la hoja debajo del recipiente, agregar el arroz, lentejas o canela, y encima la moneda o billete. Visualizar durante un minuto una situación concreta de estabilidad económica.
Cierre
Dejar que la vela se consuma de manera segura y cerrar el ritual con una frase de confianza, como: “Confío en los procesos y en mi capacidad de sostener lo que llega”.