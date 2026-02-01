Horóscopo de hoy, lunes 2 de febrero

Conozca lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según su signo del zodíaco.

Conoce lo que le depara el horóscopo para este lunes 2 de febrero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según su signo del zodíaco.

Apueste por nuevos retos y no tema salir de su zona de confort, el aprendizaje valdrá la pena. Una propuesta laboral inesperada abre puertas. La mejor decisión que puede tomar en relación a su pareja es ir siempre con la verdad. Es importante el ocio y encontrar una actividad que permita la desconexión del estrés diario. Las horas nocturnas son el mejor refugio para la complicidad y el desarrollo de la confianza.

Le espera un leve humor luego de lo ocurrido en los últimos días, pero intente frenar la rumiación mental. Si igual necesita aclarar algo, priorizar esa necesidad y hacerlo cuanto antes. Evitar discusiones laborales y centrarse en lograr los objetivos propuestos. Aproveche las noches para descansar, no se desvele. Un gesto con amistades o pareja puede hacerlos sentir valorados.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Necesita de quienes le rodean para resolver todas las responsabilidades que le pesan. Pida favores, de ser necesario, ya que serán concedidos. La sinceridad puede resolver cualquier tensión familiar. Cuide su salud y organice sus prioridades. Aproveche la tarde para reflexionar y poner en marcha nuevos proyectos.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

La calma en pareja llega a su fin y da paso a una gran tormenta que servirá para clarificar la comunicación, aunque primero resulte chocante. Apueste por la serenidad y el diálogo. En el ámbito laboral, amíguese con la paciencia. Ponga un ojo extra en la alimentación y priorice los momentos de tranquilidad.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Evite las malas posturas para aliviar los dolores de espalda y chequee la superficie en la que duerme para garantizarse un buen descanso. La comprensión será fundamental para superar roces con su pareja. Relájese y cuide su cuerpo. Las horas nocturnas aproveche para desarrollarse artística o creativamente.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Cuidado con los caprichos de una persona muy cercana, no pague el costo de ellos y no permita que la situación se extienda mucho más. Lo sano es poner límites y defender su espacio. Una conversación laboral pendiente traerá claridad sobre ciertos desacuerdos. Deje las reflexiones para la noche.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Alguien está jugando con sus sentimientos, así que no creas en todas las promesas que le hacen y no se haga ilusiones muy rápido. Esta persona puede no darse cuenta de lo que hace, pero la cautela no sobra. Sea cautelosa en el trabajo. Salga a caminar para despejar la mente y encontrarle otra vuelta a los conflictos. Equilibre la relación entre lo que se quiere y lo que se puede.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

En el trabajo, una persona no está haciendo su parte como debería y eso le traerá dificultades a usted también, pero priorice el diálogo antes que el enfrentamiento. En casa recurra a la empatía para garantizarse paz. Un gesto de cariño y cuidado puede mejorar el ambiente. Cuide su bienestar corporal y mental.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Recibirás una declaración de amor inesperada y, aunque resulte halagador, deberá ser clara si no corresponde ese nivel de cariño. Apostar por la sinceridad evita conflictos a futuro. Dedique tiempo a sus pasiones para recargarse y despejar la mente.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

La buena noticia es que tendrás todo lo que puedas comprar, la mala es que el dinero y las tarjetas de crédito no lo son todo. Hay cosas que no se resuelven con plata. Intente encontrar un equilibrio y valorar lo que se tiene. Las horas nocturnas serán el momento ideal para conversaciones sinceras y tiempo compartido con amistades y familia.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

En el terreno profesional recibirá ayuda de un referente del sector y, pese a ser una oportunidad importante, podría exigirle contrapartidas elevadas. Analice detalladamente antes de aceptar. La clave para fortalecer lazos afectivos y evitar desacuerdos en casa será la comunicación.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Abogados o gestores que están realizando trabajo para usted pueden estar engañándote o evitando sus obligaciones básicas. Serán claves la atención y el detallismo. Dedique tiempo a relajarse y cuidar su mundo emocional.