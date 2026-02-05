Zayn Malik en Argentina: cuándo es, dónde, cuándo salen las entradas y cómo se compran

El ex One Direction volverá al país como solista. Es el primero de la banda en pisar Argentina tras la muerte de Liam Payne.

Zayn Malik incluyó la Ciudad de Buenos Aires en la lista de destinos para THE KONNAKOL tour. El 6 de octubre se presentará en el Movistar Arena, transformándose en el primer integrante de One Direction en volver a Argentina tras la muerte de Liam Payne .

Harry Styles también saldrá de gira este año con su Together, Together tour, pero no volverá a Buenos Aires. Solo viajará a presentarse en Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney .

Las entradas para ver al británico-pakistaní se venderán por la página web del Movistar Arena con una preventa exclusiva para Macro Selecta , que incluye la opción de pagar en seis cuotas sin interés. Esta instancia será el miércoles 11 de febrero a las 16 y la venta general se realizará dos días después, el viernes 13 de febrero , a la misma hora.

La última vez que el artista se presentó en Argentina fue el 3 y 4 de mayo en 2014 como parte de One Direction en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield. El resto de sus excompañeros de banda se habían presentado en el país como solistas antes de la muerte de Liam Payne.

La muerte de Liam Payne en Argentina

El fallecimiento del exintegrante de One Direction, sacudió al mundo de la música y a sus millones de fanáticos. El cantante murió el 16 de octubre de 2024 tras caer desde el balcón de la habitación que ocupaba en el tercer piso del hotel Casa Sur, ubicado en el barrio porteño de Palermo. El episodio derivó en una investigación judicial que con el correr de los días fue arrojando detalles clave sobre las circunstancias previas, el estado en el que se encontraba el artista y las responsabilidades que hoy analiza la Justicia.

Según la reconstrucción de los hechos, minutos antes de la tragedia un empleado del hotel realizó un llamado al 911 alertando que Payne se encontraba fuera de control, destrozando objetos dentro de la habitación y que su vida corría peligro debido a la cercanía con el balcón. La situación generó la inmediata intervención de los servicios de emergencia, que se dirigieron al lugar. Sin embargo, antes de que pudieran actuar, el músico cayó al vacío desde una altura aproximada de 12 metros.

One Direction en el funeral de Liam Payne Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan asistieron por separado al funeral de Liam Payne en Inglaterra.

El informe forense determinó que la causa de la muerte fueron politraumatismos severos, con hemorragias internas y externas, además de al menos 25 lesiones compatibles con una caída desde gran altura. Entre las heridas más graves se registró una fractura de cráneo con daños cerebrales fatales. Los peritos descartaron la existencia de signos de pelea dentro de la habitación y también la hipótesis de un suicidio. Al momento del hecho, Payne se encontraba solo.

En el plano judicial, la investigación comenzó con varias personas imputadas, entre ellos un amigo del cantante y empleados del hotel que fueron acusados de homicidio culposo o abandono de persona. Con el avance del expediente, esos cargos quedaron desestimados y la causa se concentró en el suministro de drogas. La jueza a cargo del expediente sostuvo que Payne habría intentado escapar por el balcón y que la caída se produjo sin que mediara una pérdida de equilibrio accidental, cerrando así una de las hipótesis que se barajaron en un primer momento.