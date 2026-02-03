Horóscopo de hoy, miércoles 4 de febrero

Conozca lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según su signo del zodíaco.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Conoce lo que le depara el horóscopo para este miércoles 4 de febrero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según su signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Es necesario que recapacite sobre sus sentimientos. Si quiere obtener beneficios, debe arriesgar su dinero. Pruebe a resolver ese conflicto laboral con un compañero. Mime sus ojos, están muy sensibles.

(21 de abril al 21 de mayo)

No tontee con amoríos, cuide lo que tiene. Unos baches económicos pondrán a prueba su intuición. Afronte los contratiempos laborales con calma y paciencia. Se iniciará en la práctica de ese deporte que tanto le apetece.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Esa esperada reconciliación con su pareja se producirá. No es buen momento para gastar. El progreso profesional sigue adelante. En cuanto pueda, aproveche para recuperar sueño.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Ciertas desavenencias en el terreno sentimental. Planifique los gastos a corto plazo para llegar a buen puerto. Compórtese como sus compañeros, destacar no siempre es bueno. Estar en forma le da calidad de vida.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Si su corazón pide emociones no se cierre en banda. No sea imprudente con sus inversiones. Si piensa en un cambio laboral, es el momento. Está cansado y necesita unos días de relax.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Falta de entendimiento con la persona amada. Si no quiere pasar apuros debe empezar a ahorrar. Trabaje duro para hacer realidad sus sueños. Gracias a su fuerza de voluntad, está sano y fuerte.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Nota algún abandono por parte de un amigo muy especial. Gaste su dinero en pequeños placeres, pero con mesura. Alguien con nuevas ideas favorecerá su entorno laboral. Vigile las molestias musculares.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Es hora de descubrir nuevas experiencias amorosas. En lo económico, se enfrenta a importantes obstáculos. Periodo de cambios en el trabajo, serán favorables. Se sentirá en forma, lleno de vitalidad y energía positiva.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Sea más realista y huya de los amores platónicos. Disfrute con los ahorrillos que tiene. De pura casualidad contactará con nuevos clientes. Acuda al médico si sigue con esas molestias cervicales.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Los problemas domésticos no le impedirán ser feliz. Controle personalmente sus asuntos financieros. Vigile su impulsiva manera de ser en el trabajo. Los cambios atmosféricos pueden influir en su salud.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Día agradable con los amigos y la pareja. Los astros le favorecen en los negocios. Le ofrecerán un puesto de mayor responsabilidad. No debe exponer su piel sin protección a los peligrosos rayos de sol.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Etapa en la que va a conocer gente encantadora. Respecto al dinero, escuche a los entendidos. Gran entusiasmo laboral que le llevará lejos. Controle el nerviosismo.