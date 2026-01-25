Luna Nueva y Eclipse Solar en Acuario: cómo impacta este evento a todos los signos

- Este evento combina la luna nueva con el eclipse solar.
- El efecto para cada uno de los signos podrá ser más intenso y veloz.
- En Acuario los cambios serán más profundos que nunca.
- Conocé en detalle qué le depara a cada representante del horóscopo.
El 17 de febrero de 2026, a las 12:00, se produce una Luna Nueva en Acuario acompañada por un eclipse solar en el grado 28°49’ de este signo. ¿Cómo impacta este evento a todos los signos?
Las Lunas Nuevas siempre hablan de comienzos, pero cuando se combinan con un eclipse solar, el efecto se intensifica: procesos internos se aceleran, viejas dinámicas se reordenan y se abren caminos que antes no eran visibles.
En Acuario, el foco está puesto en la libertad emocional, la conciencia y la capacidad de observar la vida desde una perspectiva más amplia.
Cómo impacta el eclipse de Luna nueva a todos los signos
Impacto del eclipse signo por signo:
Activa cambios en amistades, proyectos y planes a futuro. Se redefine con quién y hacia dónde quiere ir. Nuevas alianzas, viejas despedidas.
Tauro
Impacta en la vocación y el rumbo profesional. Puede traer decisiones importantes sobre trabajo, exposición o autoridad personal.
Géminis
Abre una nueva mirada sobre creencias, estudios y sentido de vida. Ideal para animarse a aprender, viajar o pensar distinto.
Cáncer
Remueve temas de intimidad, confianza y recursos compartidos. Tiempo de soltar miedos y viejos apegos emocionales.
Leo
Se activa el eje vincular. El eclipse trae definiciones en relaciones importantes: comienzos, cambios de dinámica o cierres necesarios.
Virgo
Propone un reset en rutinas, hábitos y forma de trabajar. El cuerpo también habla: escuchar nuevas necesidades es clave.
Libra
Despierta creatividad, deseo y expresión personal. Es un llamado a animarse a mostrar quién es sin buscar aprobación externa.
Escorpio
Impacta en el hogar y las raíces emocionales. Cambios en la familia, mudanzas internas o necesidad de redefinir el concepto de pertenencia.
Sagitario
Trae movimientos en la comunicación y la forma de pensar. Conversaciones clave, decisiones mentales y nuevas ideas que cambian el rumbo.
Capricornio
Activa temas de valor personal y recursos. Es un buen momento para redefinir qué merece su energía y su esfuerzo.
Acuario
El eclipse ocurre en su signo: inicio de ciclo personal profundo. Cambia la identidad, la manera de mostrarse y de accionar en el mundo.
Piscis
Opera de forma interna y silenciosa. Tiempo de cierre de etapas inconscientes y preparación para un nuevo comienzo personal.