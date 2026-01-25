25 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Luna Nueva y Eclipse Solar en Acuario: cómo impacta este evento a todos los signos

Este fenómeno marca un inicio de ciclo potente, con implicancias emocionales, mentales y corporales, tanto a nivel personal como colectivo.

Por
Esta luna nueva viene acompañada de un eclipse solar único.

Esta luna nueva viene acompañada de un eclipse solar único.

  • Este evento combina la luna nueva con el eclipse solar.
  • El efecto para cada uno de los signos podrá ser más intenso y veloz.
  • En Acuario los cambios serán más profundos que nunca.
  • Conocé en detalle qué le depara a cada representante del horóscopo.

El 17 de febrero de 2026, a las 12:00, se produce una Luna Nueva en Acuario acompañada por un eclipse solar en el grado 28°49’ de este signo. ¿Cómo impacta este evento a todos los signos?

El domingo cierra con la Luna en Tauro, una energía que favorece la estabilidad y exito profesional.
Te puede interesar:

La Luna en Tauro cierra el domingo: los signos que empiezan la semana con éxito laboral

Las Lunas Nuevas siempre hablan de comienzos, pero cuando se combinan con un eclipse solar, el efecto se intensifica: procesos internos se aceleran, viejas dinámicas se reordenan y se abren caminos que antes no eran visibles.

En Acuario, el foco está puesto en la libertad emocional, la conciencia y la capacidad de observar la vida desde una perspectiva más amplia.

Cómo impacta el eclipse de Luna nueva a todos los signos

Impacto del eclipse signo por signo:

Aries

Activa cambios en amistades, proyectos y planes a futuro. Se redefine con quién y hacia dónde quiere ir. Nuevas alianzas, viejas despedidas.

Tauro

Impacta en la vocación y el rumbo profesional. Puede traer decisiones importantes sobre trabajo, exposición o autoridad personal.

Géminis

Abre una nueva mirada sobre creencias, estudios y sentido de vida. Ideal para animarse a aprender, viajar o pensar distinto.

Cáncer

Remueve temas de intimidad, confianza y recursos compartidos. Tiempo de soltar miedos y viejos apegos emocionales.

Leo

Se activa el eje vincular. El eclipse trae definiciones en relaciones importantes: comienzos, cambios de dinámica o cierres necesarios.

Virgo

Propone un reset en rutinas, hábitos y forma de trabajar. El cuerpo también habla: escuchar nuevas necesidades es clave.

Libra

Despierta creatividad, deseo y expresión personal. Es un llamado a animarse a mostrar quién es sin buscar aprobación externa.

Escorpio

Impacta en el hogar y las raíces emocionales. Cambios en la familia, mudanzas internas o necesidad de redefinir el concepto de pertenencia.

Sagitario

Trae movimientos en la comunicación y la forma de pensar. Conversaciones clave, decisiones mentales y nuevas ideas que cambian el rumbo.

Capricornio

Activa temas de valor personal y recursos. Es un buen momento para redefinir qué merece su energía y su esfuerzo.

Acuario

El eclipse ocurre en su signo: inicio de ciclo personal profundo. Cambia la identidad, la manera de mostrarse y de accionar en el mundo.

Piscis

Opera de forma interna y silenciosa. Tiempo de cierre de etapas inconscientes y preparación para un nuevo comienzo personal.

Noticias relacionadas

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 25 de enero

La Luna transitando por Aries marca un fin de semana impulsivo

Fin de semana de impulso: la Luna en Aries enciende a estos signos

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 24 de enero

Mhoni Vidente dio sus predicciones signo por signo para el fin de semana.

El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 23 al 25 de enero

La Luna en Piscis de hoy impulsa amores nuevos.

La Luna en Piscis de hoy impulsa amores nuevos: cuáles son los signos más impactados

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 23 de enero

Rating Cero

En una reciente entrevista declaró que se imagina siendo padre soltero.

La impresionante transformación de Felipe Fort: mostró su físico en la nieve

Sobre esto ha hablado Chris Pratt, a quien le han preguntado en una entrevista con ScreenTime qué ha estado haciendo Peter Quill desde que terminó la trilogía. 

¿Cómo vuelve a Marvel? Chris Pratt explicó dónde se encuentra Star Lord después de la última película de Guardianes de la Galaxia

Ahora, llegó un viejo estreno británico de 2021 que está siendo tendencia en este sitio web y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Se trata del film Sin tiempo para morir, la película de 007, la última película. 
play

Cuál es la trama de Sin tiempo para morir, la última película del agente 007 que ya está en Netflix

Netflix apuesta al drama romántico con una de sus películas más emotivas.
play

La película de Netflix que te rompe el corazón en cada segundo: es imperdible

La miniserie reconstruye el encuentro de dos vidas opuestas en plena Europa ocupada.
play

Está inspirada en una novela premiada, está en Netflix y es una serie de solo 4 capítulos

¿Nació el amor?: los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que enciende rumores de romance

¿Nació el amor? Los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que confirman su romance

últimas noticias

En 1963 tenía más de 70 habitantes.

Cómo es Nando, el pueblo que está al norte de Uruguay y tiene solo 13 habitantes

Hace 9 minutos
Qué es el Argentina Week, el evento que Javier Milei encabezará en Estados Unidos en busca de inversiones

Qué es el Argentina Week y quiénes participarán del evento que Milei encabezará en EEUU

Hace 18 minutos
play

Violento choque de dos colectivos en Palermo: hubo tres personas heridas

Hace 26 minutos
En una reciente entrevista declaró que se imagina siendo padre soltero.

La impresionante transformación de Felipe Fort: mostró su físico en la nieve

Hace 27 minutos
play
La ballena franca austral habita en una amplia zona en los mares del hemisferio sur.

Video: documentaron por primera vez relaciones sexuales entre ballenas macho adultas en Uruguay

Hace 29 minutos