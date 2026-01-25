Luna Nueva y Eclipse Solar en Acuario: cómo impacta este evento a todos los signos

Este fenómeno marca un inicio de ciclo potente, con implicancias emocionales, mentales y corporales, tanto a nivel personal como colectivo.

Esta luna nueva viene acompañada de un eclipse solar único.

El 17 de febrero de 2026 , a las 12:00 , se produce una Luna Nueva en Acuario acompañada por un eclipse solar en el grado 28°49’ de este signo . ¿Cómo impacta este evento a todos los signos?

Las Lunas Nuevas siempre hablan de comienzos, pero cuando se combinan con un eclipse solar, el efecto se intensifica: procesos internos se aceleran, viejas dinámicas se reordenan y se abren caminos que antes no eran visibles.

En Acuario, el foco está puesto en la libertad emocional, la conciencia y la capacidad de observar la vida desde una perspectiva más amplia.

Activa cambios en amistades, proyectos y planes a futuro. Se redefine con quién y hacia dónde quiere ir. Nuevas alianzas, viejas despedidas.

Tauro

Impacta en la vocación y el rumbo profesional. Puede traer decisiones importantes sobre trabajo, exposición o autoridad personal.

Géminis

Abre una nueva mirada sobre creencias, estudios y sentido de vida. Ideal para animarse a aprender, viajar o pensar distinto.

Cáncer

Remueve temas de intimidad, confianza y recursos compartidos. Tiempo de soltar miedos y viejos apegos emocionales.

Leo

Se activa el eje vincular. El eclipse trae definiciones en relaciones importantes: comienzos, cambios de dinámica o cierres necesarios.

Virgo

Propone un reset en rutinas, hábitos y forma de trabajar. El cuerpo también habla: escuchar nuevas necesidades es clave.

Libra

Despierta creatividad, deseo y expresión personal. Es un llamado a animarse a mostrar quién es sin buscar aprobación externa.

Escorpio

Impacta en el hogar y las raíces emocionales. Cambios en la familia, mudanzas internas o necesidad de redefinir el concepto de pertenencia.

Sagitario

Trae movimientos en la comunicación y la forma de pensar. Conversaciones clave, decisiones mentales y nuevas ideas que cambian el rumbo.

Capricornio

Activa temas de valor personal y recursos. Es un buen momento para redefinir qué merece su energía y su esfuerzo.

Acuario

El eclipse ocurre en su signo: inicio de ciclo personal profundo. Cambia la identidad, la manera de mostrarse y de accionar en el mundo.

Piscis

Opera de forma interna y silenciosa. Tiempo de cierre de etapas inconscientes y preparación para un nuevo comienzo personal.