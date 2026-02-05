5 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Córdoba: un carnicero sufrió la amputación de su mano mientras usaba una picadora de carne

El accidente ocurrió en un frigorífico de la capital provincial, cuando el brazo del trabajador quedó atrapado en los engranajes de la máquina. Investigan si el establecimiento cumplía con las normativas de seguridad vigentes.

Por
El trabajador fue asistido por sus compañeros y servicios de emergencia.

El trabajador fue asistido por sus compañeros y servicios de emergencia.

Un carnicero de 31 años sufrió este jueves la amputación total de su mano derecha en un frigorífico de la ciudad de Córdoba. El accidente ocurrió durante la mañana, mientras el operario manipulaba una máquina picadora de carne en el interior del establecimiento.

Te puede interesar:

Horror en San Isidro: asesinaron a puñaladas a un jubilado de 72 años en un robo

Según las primeras reconstrucciones del hecho, la extremidad del trabajador quedó atrapada en los engranajes del equipo por causas que aún son materia de investigación. Sus compañeros de tareas alertaron de inmediato a los servicios de emergencia al constatar la magnitud de la lesión producida por la maquinaria.

Tras recibir los primeros auxilios en el lugar, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Elpidio Torres. La celeridad del operativo permitió una atención rápida, aunque la gravedad del daño mecánico sufrido en la planta resultó irreversible para el miembro afectado.

Desde el centro asistencial informaron que el paciente ingresó con "la amputación total de la mano derecha". Los profesionales médicos indicaron que el trabajador permanece internado bajo observación estricta para monitorear su evolución y definir el tratamiento posterior a la cirugía de emergencia.

En paralelo, las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar si el frigorífico cumplía con las normativas de seguridad vigentes. El foco de las pericias está puesto en verificar si la máquina picadora contaba con las protecciones reglamentarias para prevenir este tipo de accidentes industriales.

Noticias relacionadas

Choque fatal en la ruta: murió un nene de 12 años y su hermana de 2 está grave. 

Fatal choque en la Ruta 60: un nene de 12 años murió y su hermana de 2 lucha por su vida

Ocurrió en el cruce de Virrey Vértiz y Sucre.

Un enorme árbol cayó sobre dos colectivos en Belgrano: hay cuatro heridos

Agostina Páez deberá afrontar prisión preventiva.

La Justicia de Brasil ordenó la prisión preventiva de la abogada argentina acusada de racista

Los detenidos fueron alojados en la Unidad N°6 bajo estricta custodia del personal penitenciario.

"Mi hijo es un perejil": la madre de uno de los rugbiers detenidos en Tafí del Valle apuntó a la Justicia

El joven de 18 años quedó imputado por homicidio culposo.

Tragedia en La Matanza: un joven de 18 años atropelló y mató a un hombre frente a su familia

play

La Plata: investigan una megaestafa inmobiliaria de US$20 millones que tiene 12 obras paralizadas

Rating Cero

Zayn Malik.

Zayn Malik en Argentina: cuándo es, dónde, cuándo salen las entradas y cómo se compran

Fátima Florez se defendió de las críticas.

Fátima Florez se defendió tras la polémica con un boliche LGBT: "Hicieron una carnicería conmigo"

La China Suárez y Mauro Icardi.

Mauro Icardi le agradeció su récord en Turquía a la China Suárez: "Sin su amor, nada de esto sería posible"

La influencer sorprendió con una transformación radical en su rostro.

La Coqueta se operó en Chile y quedó irreconocible: las imágenes de la transformación

Wanda Nara y Martín Migueles

Martín Migueles mostró dibujos y cartas que le regalaron las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

Beto Casella aseguró que la panelista está perdidamene enamorada de él.

Beto Casella confesó que hubo amor con Edith Hermida: "está perdidamente enamorada de mí"

últimas noticias

Rosa Rodríguez Ramos se convirtió en la ganadora del Rosco con un premio milonario.

Histórico: una argentina ganó casi 3 millones de euros en la versión española de Pasapalabra

Hace 6 minutos
play

El Estado dejará de ser querellante en la causa que investiga la deuda con el FMI

Hace 55 minutos
play

Horror en San Isidro: asesinaron a puñaladas a un jubilado de 72 años en un robo

Hace 1 hora
El trabajador fue asistido por sus compañeros y servicios de emergencia.

Córdoba: un carnicero sufrió la amputación de su mano mientras usaba una picadora de carne

Hace 1 hora
Zayn Malik.

Zayn Malik en Argentina: cuándo es, dónde, cuándo salen las entradas y cómo se compran

Hace 1 hora