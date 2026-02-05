Córdoba: un carnicero sufrió la amputación de su mano mientras usaba una picadora de carne El accidente ocurrió en un frigorífico de la capital provincial, cuando el brazo del trabajador quedó atrapado en los engranajes de la máquina. Investigan si el establecimiento cumplía con las normativas de seguridad vigentes. Por + Seguir en







El trabajador fue asistido por sus compañeros y servicios de emergencia.

Un carnicero de 31 años sufrió este jueves la amputación total de su mano derecha en un frigorífico de la ciudad de Córdoba. El accidente ocurrió durante la mañana, mientras el operario manipulaba una máquina picadora de carne en el interior del establecimiento.

Según las primeras reconstrucciones del hecho, la extremidad del trabajador quedó atrapada en los engranajes del equipo por causas que aún son materia de investigación. Sus compañeros de tareas alertaron de inmediato a los servicios de emergencia al constatar la magnitud de la lesión producida por la maquinaria.

Tras recibir los primeros auxilios en el lugar, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Elpidio Torres. La celeridad del operativo permitió una atención rápida, aunque la gravedad del daño mecánico sufrido en la planta resultó irreversible para el miembro afectado.

Desde el centro asistencial informaron que el paciente ingresó con "la amputación total de la mano derecha". Los profesionales médicos indicaron que el trabajador permanece internado bajo observación estricta para monitorear su evolución y definir el tratamiento posterior a la cirugía de emergencia.