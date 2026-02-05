Fátima Florez se defendió tras la polémica con un boliche LGBT: "Hicieron una carnicería conmigo"

La actriz se quebró en llanto y reconoció que no la está "pasando bien" después de que se cancelara un evento en su honor por críticas de la comunidad.

Fátima Florez se quebró en llanto al hablar de la cancelación del evento en su honor que iba a realizar el boliche LGBT+ Extasis de Mar del Plata. "La verdad que no la estoy pasando bien. ¡Ustedes hicieron una carnicería conmigo! ¡Innecesaria! ", apuntó la actriz, destruida.

"Acá estoy, dando la cara. Porque soy una mujer que siempre da la cara. Siempre estoy. ¡Realmente esto es injusto! Yo respeto todo", se lamentó la comediante sin dejar de llorar en Canal 9, e insistió: "Ustedes saben. Nos conocemos todos hace muchos años. Ustedes saben que siempre apoyé a la comunidad en posteos, en cosas que he dicho públicamente, desde cosas que hago en silencio, sin prensa ".

La conductora de Los profesionales con Flor, Flor de la V , había invitado este miércoles a Santiago Flores , figura clave del bar nocturno concurrido por la comunidad LGBT+, quien señaló que la imitadora no se manifestó en contra del discurso homofóbico del presidente Javier Milei en el Foro de Davos de 2025 y reveló que la artista insistió para realizar el evento.

" He sido premiada y coronada (por la discoteca y por la comunidad LGBT+ marplatense) durante varios años , lo cual siempre lo llevé con orgullo", continuó, sin detener las lágrimas, resaltando la última palabra y remarcó: "Y lo grité a los cuatro vientos, siempre".

Sobre su compañero de boliche, Florez aseguró que lo conoce "muy bien" y que siempre tuvieron "la mejor". " Él siempre estuvo feliz de que yo fuera al boliche , porque voy siempre. Este año no fui porque me tengo que cuidar mucho la garganta, porque trabajo mucho. ¡Yo este año no pisé la playa!", reveló la artista.

El silencio tras el discurso de Javier Milei en el Foro de Davos

La conductora le consultó si el repudio de la comunidad LGBT+ se debía a su silencio tras el discurso del Presidente en Davos, y Florez aclaró en esa época "no estaba con Javier". "Yo soy una persona... ¡Soy Fátima Florez! ¡Tengo una carrera y decisiones tomadas desde hace muchos años! Ustedes saben que estoy absolutamente a favor de la comunidad y del colectivo. ¡Lo saben! Así que no hagan la vista gorda ahora", pidió la artista.

"Y no solo eso. Este año hice mucho por los chicos, por los vulnerables, por las mujeres vulnerables. Y eso no lo cuentan. ¡Les importa un carajo! Yo no voy a decir si es justo o injusto. El tiempo va a definir todo. Todo el mundo sabe quién es Fátima Florez", remarcó la actriz.

Al ser consultada acerca de su opinión sobre el discurso de Milei en Davos, respondió evasiva: "Quisiera que... Mirá... Más allá de los dichos, lo que digo es que yo, Fátima Florez, defiendo los derechos de la comunidad y no desde ahora, de siempre. Saben que cuentan conmigo para lo que necesiten".

"¿Vos entendés lo que les sucede a ellos cuando estás cerca de alguien que boicotea los derechos de la comunidad?", le consultó Damasia Ochoa. Florez insistió: "Entiendo la decisión que tomaron y la respeto. Si es por mi cercanía... Bueno, no sé cuánto cerca... Por estar cerca, o que me han visto, o vino al escenario les molestó... Sepan algo: Fátima siempre estuvo defendiendo los derechos. Siempre está y estará".

Las críticas de la CO de la Marcha del Orgullo LGBT+ de Mar del Plata

La Comisión Organizadora (CO) de la Marcha del Orgullo LGBT+ en Mar del Plata había repudiado el evento y había apuntado contra Florez por su relación con el Presidente y con La Libertad Avanza.

"No representa los valores, las luchas ni la historia del colectivo LGBTIQ+, y además se alinea públicamente con un gobierno de extrema derecha que avanza sobre derechos conquistados y promueve discursos de odio", señalaron en un comunicado publicado en Instagram y consideraron "una provocación" la invitación.

Si bien reconocieron el trabajo del bar en visibilizar y acompañar a la comunidad LGBT+ durante todo el año, advirtieron que era "necesario marcar un límite".

"La diversidad no es solo una estética ni una consigna vacía: es memoria, es lucha, es compromiso con quienes hoy ven amenazadas su dignidad y sus derechos", definieron desde la CO marplatense y advirtieron: "Cuando se legitiman figuras que niegan o desprecian esas luchas, se hiere a toda la comunidad".