¿Cuál es el arcángel que nos protege durante los eclipses?

Contar con una guía espiritual puede hacer la diferencia a la hora de atravesar estos portales con mayor confianza y conciencia.


  • Qué simbolizan los eclipses desde la astrología y la espiritualidad
  • La energía que se activa en los portales de febrero y marzo 2026
  • Por qué estos eventos suelen traer cierres, revelaciones y decisiones clave
  • La figura espiritual que acompaña los grandes momentos de cambio

¿Cuál es el arcángel que nos protege durante los eclipses? Se acercan los poderosos fenómenos celestiales de 2026. Son eventos astronómicos que, desde la astrología y la espiritualidad, marcan momentos de cierre, revelación y cambio profundo. ¿Cuál es el arcángel que nos protege?

En los primeros meses de 2026 se activan dos portales clave: un eclipse solar de Luna Nueva en Acuario en febrero y un eclipse lunar de Luna Llena en Virgo en marzo. Frente a estos movimientos intensos, muchas personas se preguntan cuál es la guía espiritual que acompaña estos procesos.

Los eclipses suelen remover información inconsciente, acelerar finales y empujar decisiones importantes. Hay un arcángel que actúa como custodio de los umbrales, ayudando a atravesar estos cambios sin quedar atrapados en el miedo o la confusión.

arcangel

El arcángel que nos protege durante los eclipses

Dentro de la tradición espiritual, el arcángel Miguel es considerado el principal guardián durante los eclipses. Su energía está asociada a la protección, el coraje y el corte de lazos energéticos negativos, cualidades especialmente necesarias cuando la luz —simbólica y astral— se ve momentáneamente interrumpida.

Eclipse solar en Acuario: nuevos comienzos bajo protección

El eclipse solar de Luna Nueva en Acuario, que tendrá lugar en febrero, abre un ciclo vinculado a la innovación, la libertad y los cambios colectivos. En este contexto, el arcángel Miguel acompaña los procesos de ruptura con viejos patrones mentales, protege la claridad de visión y fortalece la valentía para iniciar caminos diferentes.

Es un eclipse que invita a mirar hacia el futuro, soltar estructuras obsoletas y animarse a pensar distinto.

Eclipse lunar en Virgo: depuración y orden interno

En marzo llegará el eclipse de Luna Llena en Virgo, un evento que pone el foco en el cuerpo, la salud, las rutinas y la autoexigencia. Aquí, la energía de Miguel funciona como un filtro depurador, ayudando a cortar hábitos dañinos, culpas innecesarias y dinámicas de desgaste emocional. Este eclipse trae culminaciones y ajustes finos, y la protección espiritual resulta clave para no sobrecargarse ni perder el equilibrio.

