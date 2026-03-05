Luna en Libra hoy: qué signos sentirán un impulso romántico bajo la energía de Venus La energía es ideal para citas, declaraciones sinceras o decisiones que apunten a mayor estabilidad emocional. Por + Seguir en







La energía astral invita a elegir el diálogo, la empatía y el amor consciente. Luna en Libra hoy: el astro nocturno en el signo regido por el planeta del amor, activa vínculos amorosos y favorece encuentros para ciertos perfiles astrales. ¿Qué signos sentirán un impulso romántico bajo la energía de Venus?

Este 5 de marzo, la Luna en el signo de la balanza marca una jornada profundamente emocional y orientada a los vínculos. Cuando la Luna transita por este signo de aire regido por Venus, las relaciones, el equilibrio afectivo y el deseo de compartir se vuelven protagonistas.

Pero hay un detalle clave que potencia esta vibra: Venus se encuentra en Piscis, signo donde el planeta del amor se exalta. Esto intensifica la sensibilidad, el romanticismo y la conexión espiritual en los vínculos. El clima astral invita a abrir el corazón, buscar armonía y animarse a expresar sentimientos. Libra, como signo asociado a la pareja y la diplomacia, activa hoy conversaciones importantes, reconciliaciones y posibles inicios amorosos.

amor pareja Qué signos sentirán con más fuerza el impulso de la Luna en Libra Libra: con la Luna en su signo, la necesidad de conexión es inmediata. Puede haber encuentros inesperados o definiciones importantes en pareja.

Piscis: con Venus transitando su signo, su magnetismo aumenta. Es un día para confiar en la intuición y animarse a amar sin reservas.

Géminis y Acuario: la energía fluye con naturalidad, facilitando diálogos honestos y nuevas conexiones.

Aries: el eje relacional se activa y puede traer movimientos decisivos en temas de pareja. Un día para elegir el amor La combinación de Luna en Libra y Venus en Piscis no solo habla de romance, sino de empatía y comprensión. Es una invitación a suavizar tensiones, priorizar el diálogo y recordar que los vínculos sanos se construyen desde el equilibrio y la sensibilidad.

Hoy el cielo propone algo simple pero poderoso: amar con más conciencia, escuchar con el corazón y permitir que la ternura guíe las decisiones.