Horóscopo de hoy, viernes 6 de marzo

Conocé lo que te depara el horóscopo para este viernes 6 marzo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Tenga más sensibilidad, especialmente con sus amigos. La venta de algunas antigüedades le ayudará con sus gastos. Sus compañeros están en desacuerdo con sus métodos. Sus oídos le provocarán ligeros mareos.

(21 de abril al 21 de mayo)

Su relación de pareja puede romperse por su intransigencia. Cuide sus finanzas y sea prudente con el dinero. Sus compañeros de trabajo le agradecerán su buen hacer. Vigile las molestias musculares.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Su pareja sabe defenderse sola, no la atosigue. Confiar en la suerte al hacer inversiones es arriesgado, infórmese. Adelante con ese nuevo proyecto profesional. Dolores de espalda; cuidado con las posturas.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Amor y familia, viento en popa. Tiene un excepcional olfato financiero, aprovéchelo. Exponga sus prioridades laborales de manera clara. Relájese, tiene que huir de la crispación.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Se sentirá muy feliz en compañía de los suyos. Recapacite y proyecte bien su futuro económico. Se avecinan cambios favorables en el trabajo. La base de su salud puede estar en una sana alimentación.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Deje de sufrir por unos celos infundados. Mejora el nivel de sus ingresos. Ambiente de trabajo cordial. Salud magnífica, salga a divertirse.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Hable con su pareja para subsanar agravios y rencores. Su facilidad para hacer dinero le permitirá algún capricho. La oferta laboral que le van a hacer es muy interesante. El nerviosismo dominará su conducta.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

No sabrá cómo manejar una situación amorosa. No gaste todo lo que tiene, ahorre algo. Día de trabajo muy intenso pero satisfactorio. No haga de sus dolencias un martirio, vaya al médico.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Haga planes de futuro con su pareja, acertarán. Buena suerte en los juegos de azar, puede ganar dinero. Atención con ese nuevo negocio, podría ser un engaño. Evite las comidas copiosas y el exceso de alcohol.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Romántico y detallista con su pareja. Su economía no está en el mejor momento. Tomará importantes decisiones en su trabajo. Quizá tenga dolor de cabeza, pero se le pasará enseguida.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Sorpresas en una relación en la que no confía mucho. Procure gastar poco, aunque puedan acusarle de tacaño. Fuerte competitividad laboral de la que saldrá airoso. Algún mareo a causa de tanta actividad.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Riesgo de aburrirse de alguna relación afectiva. Llegan excelentes noticias económicas por teléfono. Escuche los consejos profesionales de los expertos. Propensión a dolores musculares.