Es el inicio de una era más cruda, pero también más honesta. Donde la fe se demuestra en acción.

Neptuno en Aries inaugura un período donde la intuición necesita coraje. No alcanza con soñar: el cielo pide animarse a dar el primer paso, aunque no tengamos todas las respuestas.

Hoy Neptuno entra en Aries : este 26 de enero de 2026, el planeta de los mares infinitos deja los últimos grados de Piscis e ingresa en el signo del carnero, marcando un cambio profundo en la energía colectiva. El impacto signo por signo de un tránsito que inicia una nueva era.

Horóscopo del Niño Prodigio: las predicciones para este lunes 26 de enero de 2026

Después de años de sensibilidad extrema, disolución de límites y búsquedas espirituales internas, el planeta de los sueños, la intuición y lo invisible inaugura un ciclo donde la fe necesita acción.

Este poderoso transito no sueña pasivamente: impulsa a creer, actuar y arriesgar, aunque el camino no esté del todo claro. Es el inicio de una etapa donde los ideales se defienden, la intuición se vuelve motor y la espiritualidad se expresa en decisiones concretas.

Neptuno entra en tu signo y lo cambia todo. Comienza un proceso de redefinición profunda de identidad. Podés sentir confusión, pero también un llamado fuerte a vivir de manera más auténtica. Escuchá tu intuición antes de actuar.

Tauro

Este tránsito activa tu mundo interno. Se despiertan sueños olvidados, memorias y señales sutiles. Es tiempo de cerrar ciclos inconscientes y prepararte para un renacer más adelante.

Géminis

Cambian tus ideales y proyectos a futuro. Neptuno te invita a vincularte con grupos afines desde una causa más inspiradora. Atención a promesas poco claras.

Cáncer

Impacta en tu vocación y rumbo profesional. Puede haber dudas, pero también una fuerte necesidad de que tu trabajo tenga sentido. Seguí lo que te conmueve, no solo lo seguro.

Leo

Se abre una nueva búsqueda de sentido. Neptuno en Aries te impulsa a expandir creencias, viajar, estudiar o explorar nuevas filosofías de vida. Ideal para animarte a lo desconocido.

Virgo

Este tránsito remueve emociones profundas. Se activan temas de intimidad, apegos y recursos compartidos. Tiempo de sanar miedos y soltar controles invisibles.

Libra

Neptuno impacta de lleno en tus relaciones. Idealizás más, pero también aprendés a ver con claridad qué vínculos merecen seguir. Amor con conciencia y límites claros.

Escorpio

Cambian rutinas, hábitos y formas de trabajar. Puede haber cansancio o desorden inicial, pero también una oportunidad de alinear cuerpo, mente y propósito.

Sagitario

Neptuno despierta creatividad, deseo y romanticismo. Etapa fértil para el arte, el amor y los proyectos personales, aunque conviene evitar autoengaños emocionales.

Capricornio

El foco está en el hogar y las raíces emocionales. Neptuno puede traer nostalgia, mudanzas o replanteos familiares. Escuchá lo que necesitás, no solo lo que esperan de vos.

Acuario

Tu mente se vuelve más intuitiva. Nuevas ideas, formas de comunicar y de pensar la realidad aparecen. Ideal para escribir, enseñar o compartir mensajes inspiradores.

Piscis

Neptuno deja tu signo y comienza una etapa de mayor claridad personal. El foco pasa a los valores y la seguridad. Es momento de materializar sueños que antes estaban difusos.