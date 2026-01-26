- Este lunes 26 de enero se produce uno de los tránsitos más importantes del año.
- Neptuno deja Piscis e inicia un nuevo ciclo energético al ingresar en Aries.
- El cambio marca el paso de una etapa de introspección a otra de acción inspirada.
- Se activan temas vinculados a ideales, fe, identidad y comienzos personales.
- El impacto se siente de manera distinta en cada signo del zodíaco.
Hoy Neptuno entra en Aries: este 26 de enero de 2026, el planeta de los mares infinitos deja los últimos grados de Piscis e ingresa en el signo del carnero, marcando un cambio profundo en la energía colectiva. El impacto signo por signo de un tránsito que inicia una nueva era.
Después de años de sensibilidad extrema, disolución de límites y búsquedas espirituales internas, el planeta de los sueños, la intuición y lo invisible inaugura un ciclo donde la fe necesita acción.
Este poderoso transito no sueña pasivamente: impulsa a creer, actuar y arriesgar, aunque el camino no esté del todo claro. Es el inicio de una etapa donde los ideales se defienden, la intuición se vuelve motor y la espiritualidad se expresa en decisiones concretas.
¿Qué significa Neptuno en Aries?
Neptuno entra en tu signo y lo cambia todo. Comienza un proceso de redefinición profunda de identidad. Podés sentir confusión, pero también un llamado fuerte a vivir de manera más auténtica. Escuchá tu intuición antes de actuar.
Tauro
Este tránsito activa tu mundo interno. Se despiertan sueños olvidados, memorias y señales sutiles. Es tiempo de cerrar ciclos inconscientes y prepararte para un renacer más adelante.
Géminis
Cambian tus ideales y proyectos a futuro. Neptuno te invita a vincularte con grupos afines desde una causa más inspiradora. Atención a promesas poco claras.
Cáncer
Impacta en tu vocación y rumbo profesional. Puede haber dudas, pero también una fuerte necesidad de que tu trabajo tenga sentido. Seguí lo que te conmueve, no solo lo seguro.
Leo
Se abre una nueva búsqueda de sentido. Neptuno en Aries te impulsa a expandir creencias, viajar, estudiar o explorar nuevas filosofías de vida. Ideal para animarte a lo desconocido.
Virgo
Este tránsito remueve emociones profundas. Se activan temas de intimidad, apegos y recursos compartidos. Tiempo de sanar miedos y soltar controles invisibles.
Libra
Neptuno impacta de lleno en tus relaciones. Idealizás más, pero también aprendés a ver con claridad qué vínculos merecen seguir. Amor con conciencia y límites claros.
Escorpio
Cambian rutinas, hábitos y formas de trabajar. Puede haber cansancio o desorden inicial, pero también una oportunidad de alinear cuerpo, mente y propósito.
Sagitario
Neptuno despierta creatividad, deseo y romanticismo. Etapa fértil para el arte, el amor y los proyectos personales, aunque conviene evitar autoengaños emocionales.
Capricornio
El foco está en el hogar y las raíces emocionales. Neptuno puede traer nostalgia, mudanzas o replanteos familiares. Escuchá lo que necesitás, no solo lo que esperan de vos.
Acuario
Tu mente se vuelve más intuitiva. Nuevas ideas, formas de comunicar y de pensar la realidad aparecen. Ideal para escribir, enseñar o compartir mensajes inspiradores.
Piscis
Neptuno deja tu signo y comienza una etapa de mayor claridad personal. El foco pasa a los valores y la seguridad. Es momento de materializar sueños que antes estaban difusos.