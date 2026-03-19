Shock energético: los ataques a la energía dispararon el precio del petróleo y el gas El repunte del crudo y el gas tras los ataques a la energía sacudió a los mercados internacionales y abrió un nuevo frente de tensión económica. Por + Seguir en







La planta de gas licuado de Ras Laffan en Qatar. Europa Press

El petróleo y el gas registraron fuertes alzas este jueves, presionando a los mercados internacionales, que anotaron caídas generalizadas en medio del recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente y permanecen en alerta.

En las últimas horas, el precio del petróleo y del gas volvió a subir después de nuevos ataques contra instalaciones energéticas. Esto marcó un nuevo aumento en un conflicto que ya lleva más de dos semanas. El Brent, referencia en Europa, subió este jueves 6,8% y llegó a 114,69 dólares por barril. En Estados Unidos, el crudo West Texas Intermediate (WTI) aumentó 3,29% y se ubicó en 99,49 dólares.

Ambos precios de referencia acumulan más de un 60% de aumento en lo que va de 2026, afectados por la guerra en Medio Oriente y la menor capacidad de abastecimiento debido al bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el precio del gas natural subió este jueves un 24% y ya se duplicó desde que empezó la guerra, alcanzando los 70 euros por megavatio/hora en el mercado holandés (TTF). Las subas en la energía se dieron después de nuevos ataques contra instalaciones de gas en Medio Oriente. Primero, Israel bombardeó partes clave del enorme yacimiento South Pars en Irán, uno de los más grandes del mundo, dañando plantas de procesamiento.

Estrecho Ormuz Como respuesta, Irán lanzó misiles y drones contra instalaciones de energía en países del Golfo. El ataque golpeó especialmente a la planta de gas natural licuado de Ras Laffan, en Qatar, que sufrió graves daños por los incendios. Esa planta es la más grande del mundo y aporta cerca de una quinta parte del suministro global. Sin embargo, está detenida desde que empezó la guerra, porque los barcos de gas no pueden pasar por el estrecho de Ormuz.