19 de marzo de 2026 Inicio
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Donald Trump amenazó con bombardear un yacimiento de gas si Irán vuelve a atacar a Qatar

El presidente norteamericano advirtió este miércoles que responderá "con una potencia y fuerza nunca antes vistas" si Teherán repite sus agresiones contra el estado árabe.

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Donald Trump y una advertencia a Irán en plena escalada bélica en Medio Oriente.

Donald Trump y una advertencia a Irán en plena escalada bélica en Medio Oriente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que responderá si el régimen de Irán vuelve a atacar a Qatar y afirmó que Israel no realizará nuevos bombardeos contra el yacimiento gasífero de South Pars, tras una jornada de escalada en el Golfo Pérsico con impactos directos sobre infraestructura energética.

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En un mensaje publicado en su red social, Truth Social, Trump sostuvo que Estados Unidos "destruirá por completo el Campo de Gas South Pars con una potencia y fuerza nunca antes vistas en Irán" del campo si se repiten agresiones. El mandatario remarcó que Qatar "no estaba involucrado de ninguna manera" en los ataques israelíes contra instalaciones iraníes, y afirmó que "lamentablemente, Irán desconocía esto" y atacó al país del Golfo de forma "injustificada".

El pronunciamiento se produjo luego de que misiles iraníes impactaran en territorio qatarí, en particular en la Ciudad Industrial de Ras Laffan, núcleo de la producción de gas natural licuado. Trump señaló: "No quiero autorizar este nivel de violencia y destrucción debido a las consecuencias a largo plazo que tendrá para el futuro de Irán". Sin embargo, advirtió: "No dudaré en hacerlo" si las instalaciones energéticas qataríes vuelven a ser blanco de ataques.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar confirmó que el ataque se ejecutó con misiles balísticos lanzados desde Irán. "El Estado de Qatar fue atacado con misiles balísticos procedentes de Irán, que tuvieron como objetivo la Ciudad Industrial de Ras Laffan y causaron daños", informó la cartera a través de la red social X.

Donald Trump Israel Qatar 18 marzo 2026

El gobierno qatarí condenó además los ataques iraníes contra instalaciones energéticas en Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, y calificó esas acciones como una "violación flagrante de los principios del derecho internacional" y una "grave amenaza" para la seguridad energética mundial. En ese marco, sostuvo que las "brutales agresiones iraníes" contra países vecinos "han cruzado todas las líneas rojas" y remarcó la necesidad de una desescalada que permita "restablecer la seguridad y la estabilidad regional e internacional".

El ataque sobre Ras Laffan provocó un incendio de gran magnitud en la refinería, considerada uno de los principales centros de producción de gas natural licuado a nivel global. Las autoridades qataríes informaron que el fuego causó "graves daños" en la planta, aunque no reportaron víctimas.

En paralelo, Emiratos Árabes Unidos también registró intentos de ataque. Según fuentes oficiales, un dron fue interceptado en la gobernación de Al-Kharj cuando intentaba alcanzar un depósito de combustible utilizado para abastecer aviones estadounidenses. El Ministerio de Defensa emiratí confirmó la activación de sistemas de defensa para neutralizar la amenaza, mientras que otro intento dirigido contra una planta de gas en la región este del país fue frustrado antes de causar daños.

Ministerio de Asuntos Exteriores Qatar 19 marzo 2026

Los ataques iraníes se produjeron como represalia tras bombardeos israelíes y estadounidenses contra instalaciones gasísticas en South Pars, ubicado en la costa sur de Irán y considerado el mayor yacimiento de gas del planeta, compartido con Qatar. En ese contexto, el jefe de Estado iraní, Masud Pezeshkian, advirtió que las ofensivas contra el sector energético de su país tendrían "consecuencias incontrolables".

"Este tipo de acciones agresivas no supondrán ningún beneficio para el enemigo sionista estadounidense ni para sus aliados; al contrario, no harán más que agravar la situación y podrían desencadenar consecuencias incontrolables que acabarían afectando a todo el mundo", afirmó el mandatario iraní.

En Ras Laffan, equipos de defensa civil y rescate trabajaron durante horas para controlar el incendio y evitar una catástrofe mayor. El Ministerio del Interior de Qatar confirmó que la emergencia quedó contenida sin que se registraran lesionados, aunque la infraestructura energética sufrió daños significativos en una zona clave para la exportación de gas natural licuado.

La advertencia de Irán luego del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel

Después de que un ataque conjunto de Israel y Estados Unidos destruyera instalaciones estratégicas para el suministro energético en el Golfo Pérsico, Irán había advertido que "se impone la ley del ojo por ojo y comienza un nuevo nivel de confrontación", y afirmó que las consecuencias podrían afectar "al mundo entero".

El ejército israelí confirmó este miércoles que realizó bombardeos en el norte de Irán, en lo que constituye la primera operación militar en esa región desde el inicio de la guerra entre ambos países. Según el comunicado oficial, la fuerza aérea atacó objetivos vinculados a la marina iraní en Bandar Anzali, ciudad portuaria situada a orillas del mar Caspio.

"Esto complicará la situación y podría tener consecuencias incontrolables, cuyo alcance podría abarcar al mundo entero", había asegurado el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X. Además, condenó el ataque y advirtió que "no beneficiará en nada al enemigo".

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