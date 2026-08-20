El lado B del Council: los empresarios, entre los reclamos por la baja de impuestos y el optimismo para 2027 El Hotel Alvear es el escenario donde distintos representantes del Gobierno se dan cita en la 23º edición del evento co-organizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Por Pablo Daniel Olmedo Agregar C5N en









El Hotel Alvear, la sede del Council que reúne a empresarios y representantes del Gobierno.

“¿No viene Caputo? ¿Seguro?”, “Me entero recién, pensaba que venía. Si justamente ayer compartió una foto con la titular del Council”, “Una lástima, de todas maneras queremos escuchar lo que diga Milei”. Reinaba la sorpresa entre los empresarios y representantes del sector económico que desde temprano se hicieron presentes en el Hotel Alvear en la 23° edición del Council of the Americas y se desayunaron con la ausencia del ministro de Economía, uno de los speakers más esperados. Finalmente se conoció que no fue de la partida porque estaba aquejado por un estado febril.

C5N recorrió los pasillos del histórico hotel para tomar contacto con funcionarios y representantes de distintos sectores de la economía, para reflejar las expectativas respecto al rumbo del país de cara a 2027.

El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, sostuvo que "en lo que respecta al campo las expectativas son muy buenas, tenemos una posibilidad muy importante porque el mundo demanda lo que producimos, Debemos estar a la altura y eso será muy virtuoso porque cuando el campo produce derrama sobre la ciudadanía, Ojalá los tiempos se aceleren y llegue lo antes posible".

Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, habló con los medios unos minutos antes de retirarse, se refirió a la crítica situación de los millones de argentinos afectados por las deudas y contó que "los bancos y los sectores financieros se están ocupando del tema y, de hecho. la mora de detuvo. La reestructuración de la deuda llevará alivio", aunque pidió "recordar de dónde vienen esas tasas".

Diego Santilli durante su exposición en el Council de las Américas. AS/COA Uno de los empresarios más activos fue Martín Cabrales, quien sobre el mismo tema opinó que "es preocupante que la clase media y baja se endeuden. Hay que hablar con los bancos por las tasas, hoy tenemos tasas de intereses muy altas, lo que hace difícil financiarse con préstamos".