El lado B del Council: los empresarios, entre los reclamos por la baja de impuestos y el optimismo para 2027

“¿No viene Caputo? ¿Seguro?”, “Me entero recién, pensaba que venía. Si justamente ayer compartió una foto con la titular del Council”, “Una lástima, de todas maneras queremos escuchar lo que diga Milei”. Reinaba la sorpresa entre los empresarios y representantes del sector económico que desde temprano se hicieron presentes en el Hotel Alvear en la 23° edición del Council of the Americas y se desayunaron con la ausencia del ministro de Economía, uno de los speakers más esperados. Finalmente se conoció que no fue de la partida porque estaba aquejado por un estado febril.
C5N recorrió los pasillos del histórico hotel para tomar contacto con funcionarios y representantes de distintos sectores de la economía, para reflejar las expectativas respecto al rumbo del país de cara a 2027.
El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, sostuvo que "en lo que respecta al campo las expectativas son muy buenas, tenemos una posibilidad muy importante porque el mundo demanda lo que producimos, Debemos estar a la altura y eso será muy virtuoso porque cuando el campo produce derrama sobre la ciudadanía, Ojalá los tiempos se aceleren y llegue lo antes posible".
Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, habló con los medios unos minutos antes de retirarse, se refirió a la crítica situación de los millones de argentinos afectados por las deudas y contó que "los bancos y los sectores financieros se están ocupando del tema y, de hecho. la mora de detuvo. La reestructuración de la deuda llevará alivio", aunque pidió "recordar de dónde vienen esas tasas".
Diego Santilli durante su exposición en el Council de las Américas.
AS/COA
Uno de los empresarios más activos fue Martín Cabrales, quien sobre el mismo tema opinó que "es preocupante que la clase media y baja se endeuden. Hay que hablar con los bancos por las tasas, hoy tenemos tasas de intereses muy altas, lo que hace difícil financiarse con préstamos".
Y agregó: "Veo muy positivos el RIGI y el RIMI, tienen que haber más, vamos en ese camino", pero pidió una reforma impositiva, porque "tenemos 150 impuestos. La carga tributaria de los argentinos hace que cada producto, como un alimento, tenga un 50% de impuestos que paga el consumidor. Uno puede ser competitivo de la fabrica hacia adentro, pero necesitamos infraestructura. Soy optimista, la Argentina tiene todo para salir adelante".
También se hizo presente en el Alvear el tema de los impuestos viales que el Gobierno no desembolsó para asegurarse el superávit fiscal. El presidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss, fue terminante: "Claramente no estamos de acuerdo, es un tema que ocurre desde el inicio de la gestión y lo venimos señalando. De hecho se pararon los contratos de Vialidad porque el Gobierno dejó de entregar los fondos para rutas y obras hídricas. Es un peligro para la seguridad vial".
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