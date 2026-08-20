20 de agosto de 2026 Inicio
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La particular explicación de Federico Sturzenegger: "El riesgo país es de 80 puntos"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado aseguró que el índice, durante la gestión de Javier Milei, es mucho menor a las 517 unidades actuales.

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Sturzenegger destacó la tarea económica.

Sturzenegger destacó la tarea económica.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, desarrolló una teoría muy particular sobre el riesgo país de Argentina durante la gestión de Javier Milei: aseguró que no se ubica entre los 400 y 500 puntos como marca el indicador, sino que apenas alcanza los 80.

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"Milei consolidó un superávit fiscal en el comienzo de la gestión y permitió bajar la inflación de una manera muy significativa. También la pobreza, que estaba en 53% y hoy está en 28%, lo que es un avance extraordinario", describió el funcionario ante empresarios.

En tal sentido, el economista realizó una particular definición: "Un riesgo país que está en 80 puntos básicos. Digo, el país con Javier Milei tiene 80 puntos básicos. Si ustedes miran el bono que emitió Toto (por Caputo) que vence dentro del mandato de Milei, lleva un riesgo país de 80 puntos básicos".

Desde que Javier Milei asumió la presidencia hay un crecimiento de 7% Desde que Javier Milei asumió la presidencia hay un crecimiento de 7%

De inmediato, Sturzenegger amplió su concepto: "Imagínense lo que va a pasar en la República Argentina cuando reelija Javier Milei el año que viene, lo que va a pasar con el valor de los activos cuando haya que descontar esos flujos de cajas, no a 400 o 500 puntos básicos, sino a un número sustancialmente menor".

El discurso de Federico Sturzenegger en el Council de las Américas

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