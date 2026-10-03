Aníbal Fernández, sobre la Ley de Tierras: "Lo que pasó con Lago Escondido no nos puede volver a pasar"

El exfuncionario cuestionó la postura de la Corte Suprema, reclamó una reacción firme del Congreso y alertó sobre los riesgos para la soberanía territorial. La Ley 26.737 regulaba la propiedad extranjera sobre campos y tierras rurales en Argentina.

El exministro Aníbal Fernández lanzó duras críticas tras las recientes decisiones judiciales y legislativas en torno a la derogación de la Ley de Tierras. En este sentido, advirtió sobre el impacto que estas medidas generan sobre la soberanía nacional y la protección del patrimonio estatal.

Al analizar el rol de la Corte Suprema, Fernández cuestionó la resolución judicial que desestimó el reclamo del CECIM de La Plata: "La Corte desconoció que el CECIM tenga legitimación activa, pero no se ocupó de la cuestión de fondo, y es un solo caso solamente. Es una acción directa del Congreso".

El Máximo Tribunal revocó el fallo que había declarado inconstitucional el artículo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que derogó la Ley de Tierras, que establecía límites a la posesión de tierras rurales por parte de extranjeros. De esta manera, y aunque el tribunal no se expidió sobre la cuestión de fondo sino sobre una cuestión procesal, el artículo del DNU vuelve a estar vigente, y la Ley de Tierras, derogada.

El abogado estuvo en el piso de TVR, en C5N, con la conducción de Juan Di Natale y Carolina Papaleo, y remarcó la necesidad de fijar límites a la compra de campos y recursos estratégicos por parte de los extranjeros: "Por la ley anterior había consenso con limitaciones para que el extranjero no pudiera hacerse de esas tierras. Lo que pasó con Lewis es una gráfica muy clara a la que hay que prestarle atención, eso no nos puede volver a pasar. Lago Escondido no está escondido solamente por la naturaleza, sino por el dominio de quien lo compró", sentenció.

El referente peronista también apuntó contra las propuestas de flexibilización para la radicación de extranjeros mediante inversiones monetarias, anunciado por Javier Milei como el Programa de Ciudadanía por Inversión, en la Argentina Week en París: "Ahora el Congreso debe ocuparse. Estos quieren vender una parte de la ciudadanía por 350 lucas (350.000 dólares) por persona. Alguien que compró una casa acá en 12 millones de dólares, pagar 350 lucas para tener la ciudadanía es un chiste. Estaría liberado de cualquier duda", enfatizó.

En cuanto al debate político, pidió a los legisladores de la oposición que endurezcan la postura en el Congreso para frenar el avance de estas normativas. "Los compañeros que están en las cámaras tendrán que hacer un esfuerzo mayor, y sé que lo están haciendo, para que todo el mundo se dé cuenta de adónde nos quieren meter y el desastre que significaría en términos de la titularidad de dominio del Estado argentino respecto de esos intereses y derechos, que importa que la ciudadanía sea defendida", sostuvo.

Aníbal Fernández: "Hay que tomar decisiones en serio"

El exjefe de Gabinete repasó los ejes históricos de la política exterior argentina y pidió definiciones de fondo a la dirigencia política: "Hay cinco temas con los cuales la Argentina se fue construyendo con seriedad y con respeto: la multilateralidad, la defensa de la soberanía, las soluciones pacíficas de las controversias, la integridad territorial y los derechos humanos. Esto no se puede discutir, ya está decidido".

"Si estábamos hablando de la defensa de la soberanía y la Corte tomó la decisión que tomó, nosotros tenemos que, por la política, definir en las cámaras que esto no puede prosperar. De la otra parte parece que hay hombres y mujeres que no están convencidos de que tienen que hacerlo. Entiendo que tengas que sentarte a discutir con un gobernador, pero llega un momento en que hay que sentarse a discutir y tomar decisiones en serio", concluyó.