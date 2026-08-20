Jorge Macri reconoció que "los impuestos tienen que ser más bajos": "El Estado debe ser más chico y eficiente" El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que ese objetivo es "un deber ético" para que "el esfuerzo valga la pena". "El futuro está en esa luz al final del camino, no en la oscuridad del populismo", subrayó. Por Agregar C5N en









En el Council of the Americas, Jorge Macri abogó por un Estado más pequeño. AS/COA

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, fue uno de los primeros oradores del Council of the Americas 2026, que se lleva a cabo este jueves en el Hotel Alvear. Allí, reconoció que "los impuestos tienen que ser más bajos" y que "el Estado debe ser más chico y eficiente". "El futuro está en esa luz al final del camino, no en la oscuridad del populismo", sostuvo.

El titular del Ejecutivo porteño subrayó que "donde hay orden, hay libertad" y que "solo donde hay orden, hay progreso". "Ese orden tiene que ver sin duda con un rumbo económico claro", expuso, y agregó: "Después de años de decandencia, la estabilidad macroeconómica, las metas de inflación, la apertura a nuevos mercados son parte de ese camino trazado por el gobierno nacional que desde la Ciudad apoyamos".

"Si al país le va bien, a la Ciudad le va a ir mejor", afirmó Macri frente a dirigentes políticos y empresarios argentinos, y señaló que, desde el gobierno porteño, "se desafían para que este 21% del PBI que se asienta en la Ciudad de Buenos Aires crezca, se desarrolle y esté a la altura de transformaciones". "Volver atrás no es una opción, el futuro está en esa luz al final del camino, no en la oscuridad del populismo que nos trajo al borde del abismo", aseguró.

"Además de cuentas públicas ordenadas, que en la Ciudad nos permitió acceder al mercado internacional de deuda con una colocación muy ventajosa", dijo Macri, y explicó que CABA reperfiló su deuda por un plazo de 13 años con "la tasa más baja de la historia de la Ciudad". "Ese crecimiento viene sin dudas de la mano del privado", dijo.

Jorge Macri destacó al capital humano como recurso de la Ciudad de Buenos Aires El jefe de Gobierno recordó que la Ciudad no tiene recursos naturales, pero aseguró que "el litio es el capital humano", una materia prima que catalogó como "absolutamente imprescindible para que un país, una organización o una empresa crezca". "La riqueza de esta Ciudad no la crea el Estado, sino la gente cuando puede trabajar en libertad, por eso miramos con entusiasmo que las inversiones que Argentina necesita empiecen a buscar un nuevo marco nacional de desregulaciones, incentivos".

Macri reconoció que "los impuestos tienen que ser más bajos y el Estado más chico y eficiente". "Esta no es una cuestión técnica, es un deber ético que el esfuerzo valga la pena y el esfuerzo del Estado vale la pena". Acto seguido, confirmó que el gobierno de la Ciudad "redujo a más de 8.900 los puestos administrativos en la gestión pública", lo que le permitió a su gestión "aumentar la cantidad de médicos y policías, bajar impuestos al mismo tiempo sosteniendo los niveles de inversión entorno al 19% del presupuesto". "Devolver tiempo, recursos y bajar impuestos le permite al privado invertir más, agregar valor y tener mejores condiciones para competir y las ciudades también competimos, como sucede con la industria del entretenimiento y cultura", remarcó, y confirmó la concesión de Costa Salguero: "En lugar de vender esas tierras para construir viviendas, tomamos la decisión de reconcesionar ese lugar que genera actividad, turismo".