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Sustentable y con vista al lago: como es la casa de Nicole Neumann

La modelo renovó por completo una propiedad en un country de Tigre y participó activamente en distintas decisiones del proyecto. La vivienda combina ambientes amplios, materiales funcionales y espacios pensados para aprovechar al máximo el entorno natural.

Nicole Neumann apostó por un diseño moderno y sustentable para transformar su vivienda en Tigre

Nicole Neumann apostó por un diseño moderno y sustentable para transformar su vivienda en Tigre, con espacios amplios, jardín y una privilegiada vista al lago.

  • Cómo es la vivienda que Nicole Neumann renovó en Tigre.
  • Qué materiales eligió para la remodelación.
  • Cómo está distribuida la cocina.
  • Qué espacios tiene el exterior de la propiedad.
  • El detalle de la vivienda que permite disfrutar de la vista al lago.

Sustentable y con vista al lago: Nicole Neumann transformó por completo su vivienda en un country de Tigre y convirtió la propiedad en uno de sus proyectos personales. La modelo participó activamente de la remodelación y definió la distribución de los ambientes, ¿cómo es la casa?.

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La renovación comenzó en 2021 y tuvo como uno de sus principales objetivos adaptar la residencia a un estilo de vida familiar y sustentable. Desde la elección de los revestimientos hasta la organización de los espacios, Neumann estuvo involucrada en distintos detalles de la transformación.

El inmueble se destaca por sus ambientes amplios, grandes ventanales y espacios integrados, que permiten aprovechar la luz natural y mantener una conexión permanente con el exterior. Además, el entorno tiene un lugar central en el diseño. El jardín, la vegetación y la vista al lago del barrio privado forman parte de la estética de la propiedad.

Así es la casa de Nicole Neumann

Uno de los detalles que más se destacan de la casa de Nicole Neumann en la fachada es el revestimiento de fibrocemento blanco, elegido por su apariencia similar a la madera y por requerir poco mantenimiento. En el interior predominan los espacios abiertos y conectados. Los grandes ventanales permiten que la luz natural ingrese a los distintos ambientes y generan una continuidad visual entre el interior y el jardín.

La distribución también fue pensada para favorecer la vida familiar y aprovechar las características del entorno. La cocina, uno de los sectores protagonistas de la vivienda, responde a un ambiente abierto y conectado directamente con el comedor. El espacio cuenta con una isla central que funciona como eje del espacio culinario y se complementa con una barra destinada a los desayunos.

El exterior fue pensado como un lugar de descanso y encuentro: cuenta con piscina, deck y solárium, además de diferentes especies de plantas que aportan mayor presencia de naturaleza. Uno de los puntos destacados es el balcón, desde donde se puede disfrutar de la vista al lago del barrio privado.

La reforma también estuvo atravesada por una mirada sustentable, en línea con el interés que la modelo suele mostrar por el cuidado del ambiente. La elección de materiales de baja conservación y el aprovechamiento de la luz natural fueron algunos de los aspectos considerados durante la transformación.

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